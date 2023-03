Samsung Neo QLED 4K da 55″ solo per oggi con 400 euro di sconto!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, mercoledì 22 marzo 2023, le sue offerte del giorno con la promozione “Solo per oggi Mediaworld“.

Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d’occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Questa promozione giornaliera offre la possibilità di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati, il che può rappresentare un’ottima occasione per fare un acquisto importante o per risparmiare su un acquisto che avevate già programmato.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la smart TV Samsung Neo QLED 4K QE55QN95A, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.199,99€, rispetto agli usuali 1.599,99€ di listino, con uno sconto del 25% e un risparmio reale di 400€.

La smart TV Samsung Neo QLED 4K QE55QN95A si presenta con un eccezionale pannello Neo QLED 4K da 55 pollici, caratterizzato da un avanzato sistema di retroilluminazione. Questo permette di ottenere una resa cromatica più vivida e precisa, nonché un contrasto più marcato con dettagli nitidi. Il Quantum HDR 32X contribuisce a stabilire un nuovo standard di qualità.

La smart TV Samsung Neo QLED 4K QE55QN95A si distingue per un input lag particolarmente ridotto e per il supporto a tecnologie quali VRR, ALLM, HDR 10, HDR 10+ e HLG sulla porta HDMI 2.1. Inoltre, la smart TV Samsung Neo QLED 4K QE55QN95A è dotata di altre tre porte HDMI 2.0 e di opzioni specifiche per gli appassionati di videogiochi, tra cui la frequenza di aggiornamento, che raggiunge i 120Hz. Questa smart TV integra il sistema operativo Tizen, offrendo un accesso immediato alle più popolari applicazioni video, tra cui YouTube, Netflix, Disney+ e molte altre.

I prezzi proposti da Mediaworld sono altamente competitivi e tra i più bassi presenti sul mercato. La promozione “Solo per oggi Mediaworld” offre ogni giorno numerose occasioni per acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati.

Oltre alla smart TV Samsung QLED QE55QN95A menzionate in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora.

