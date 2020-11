Samsung Galaxy S20+ scontato di oltre 300 euro tra le offerte del Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, giovedì 19 novembre 2020, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Partiamo dalla smart TV LG 55NANO906NA.API, dotata di uno splendido pannello da 55″ che assicura un’incredibile esperienza di visione grazie all’impiego della tecnologia NanoCell, in grado di riprodurre un ampio spettro cromatico rendendo i colori più precisi e reali. Infatti, la tecnologia NanoCell sfrutta le nanoparticelle per assorbire le lunghezze d’onda in eccesso, migliorando a sua volta la purezza dei colori e ampliando la gamma cromatica.

La smart TV LG 55NANO906NA.API è adatta per essere vista in maniera perfetta da tutta la famiglia, grazie al suo ampio angolo di visione che permette di ammirare colori spettacolari ed una definizione perfetta da qualsiasi angolazione. Inoltre, la funzionalità 4K Active HDR ottimizza ogni scena, per dettagli definiti e colori intensi.

Solitamente la smart TV LG 55NANO906NA.API viene proposta a 899€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 829€.

Se siete invece in cerca di un nuovo smartphone, occhio a Samsung Galaxy S20+: il top di gamma del produttore coreano viene proposto nel suo taglio da 128 GB a un prezzo davvero d’occasione: con supporto a Dual SIM e con ben 8 GB di RAM, lo smartphone noto per la qualità del suo display e delle sue fotocamere (e per essere il top tra le proposte Android) è proposto in promozione a 699,99€ anziché 1.029€ – un prezzo davvero concorrenziale, con un risparmio di 330€ sul costo abituale.

Vi lasciamo alla nostra selezione delle offerte presenti nel “Solo per oggi Mediaworld”.

Offerte Solo per oggi Mediaworld