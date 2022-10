Samsung Galaxy Book, ottimo per lo smart working, con uno sconto del 45% su Amazon per il Prime Day!

Continuano le offerte dell’Amazon Prime Day, che propongono sconti su una moltitudine di prodotti di diverse tipologie, consentendovi non solo di divertirvi o di rinnovare la vostra casa (o il vostro guardaroba). In questo articolo vi parliamo di un’incredibile offerta inerente al notebook Samsung Galaxy Book, di cui potete approfittare a patto di essere abbonati al servizio Amazon Prime.

Il notebook Samsung Galaxy Book è animato dal processore Intel Core i5-1135G7, dotato di quattro core e otto thread con una frequenza di funzionamento in grado di arrivare ad un massimo di 4,20GHz, accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di SSD.

Il notebook Samsung Galaxy Book è un dispositivo estremamente leggero compatto, dotato di un display da 15,6″ a risoluzione FullHD con trattamento antiriflesso, che offre tutta la potenza necessaria per le applicazioni di tutti i giorni in soli 15,4mm di spessore e 1,55Kg di peso.

La batteria integrata da 54Wh garantisce fino a 10,9 ore di autonomia con una singola carica, così da guardare le vostre serie preferite o preparare i vostri documenti senza avere la necessità di ricaricare il dispositivo dopo poco tempo.

Solitamente il notebook Samsung Galaxy Book viene venduto a 819€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 449€, con un risparmio reale di 370€!

