Saldi Amazon: sconti imperdibili sulle scarpe Vans!

Continua la nostra proposta relativa i saldi di gennaio 2021, con offerte sull’abbigliamento che arrivano ora da Amazon e relative, per essere precisi, al brand americano Vans, la cui offerta di sneaker potrebbe fare la gioia di moltissimi sportivi, e non solo. Infatti, Amazon sta offrendo sconti imperdibili che il portale sta dedicando alle scarpe del brand, con prezzi così bassi da permettervi l’acquisto di un paio di scarpe di marca per poco più di 30 euro!

Una scelta davvero impareggiabile in cui è possibile reperire anche alcuni classici del brand, come la scarpa sportiva Ward Canvas, oggi in sconto al prezzo impareggiabile di 52,50€, con uno sconto applicato pari al 25%! Caratterizzate da una parte esterna in pelle, le scarpe da ginnastica Ward Canvas offrono un look giovanile e sportivo, ideale tanto per allenarsi quanto per le circostanze più casual e informali, offrendo comfort e vestibilità, grazie ai tessuti morbidi ma resistenti e l’attenzione ai materiali tipici del brand.

Il nome “House of Vans” è mostrato per la prima volta nei negozi di Anaheim agli inizi degli anni ’70 e la streetart è diventata una parte importante del marchio Vans fin dall’inizio, dalle stampe leggendarie come la Vans Checkerboard fino a sempre nuovi partenariati di design. Le scarpe Vans offrono suole realizzate in SBR (gomma butadiene-stirene), gomma tradizionale e vari altri materiali, mentre la parte esterna può essere creata con vari materiale e tiene in conto di molte cose: flessibilità, peso, durata, traspirabilità e vestibilità.

Insomma, si tratta di paia di scarpe davvero di ottimo livello, tanto per gli sportivi che per gli amanti dell’abbigliamento casual, in quelle che, in ogni caso, sono solo alcune delle numerose proposte Vans in sconto su Amazon per questi saldi invernali, motivo per cui, oltre a suggerirvi alcuni acquisti imprescindibili, vi rimandiamo anche alla pagina ufficiale con tutti i prodotti in sconto, così che possiate selezionare quelli che più si addicono alle vostre esigenze.

