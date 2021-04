Ryse 2 in sviluppo, per un insider (e potrebbe esserci una sorpresa)

Secondo quanto rivelato da un noto insider nell’ambiente Xbox, Crytek avrebbe intenzione di realizzare Ryse 2, il sequel del titolo hack and slash pubblicato come esclusiva Xbox One, poi uscito però anche su PC, ed ambientato nell’antica Roma.

Non è la prima volta che si parla di un possibile ritorno di questo franchise, dato che già a novembre dell’anno scorso altre voci insistevano su un possibile sviluppo di un sequel di Ryse: Son of Rome.

Come riportato da Wccftech, l’insider Shpeshal Ed di XboxEra durante il loro ultimo podcast ha rivelato di essere venuto a conoscenza di informazioni da una fonte fidata che confermerebbero lo sviluppo di questo sequel.

A sorpresa, potrebbe inoltre non essere più un’esclusiva Xbox: secondo quanto appreso Ryse 2 potrebbe infatti essere un titolo multipiattaforma.

Ryse 2 potrebbe non essere un'esclusiva Xbox.

Shpeshal Ed ha svelato che questa fonte sarebbe affidabile perché gli avrebbe rivelato informazioni che si sono rivelate credibili, dicendogli poi che un sequel sarebbe effettivamente in lavorazione:

«Questa persona mi ha detto, “già, c’è un nuovo Ryse in sviluppo“. Non posso dirvi date né indicazioni di quando accadranno cose, solo che c’è un nuovo Ryse in fase di sviluppo, e come ho detto prima mi sono state consegnate immagini che mi fanno pensare che questa persona sia affidabile».

La parte interessante però è che, come abbiamo già accennato, pare che questo ipotetico sequel di Ryse: Son of Rome non sarebbe più una esclusiva Xbox:

«So che quello che sto per dire non ha molto senso, ma questo Ryse sarebbe un gioco multipiattaforma e non un’esclusiva Xbox».

Considerando che Microsoft aveva puntato molto sul primo titolo come esclusiva, sarebbe davvero una sorpresa se il sequel uscisse davvero su ulteriori piattaforme, ricordando ovviamente che al momento la notizia è da prendere unicamente come un rumor.

Nel caso dovessero esserci ulteriori conferme su uno sviluppo di Ryse 2, da parte di Crytek o anche di Microsoft, non mancheremo ovviamente di tenervi subito aggiornati con le ultime novità.

Per alcuni giocatori, in fondo, potrebbe non essere così sorprendente che l’eventuale sequel possa arrivare anche su PS5: ricordiamo infatti che già in passato Crytek non aveva escluso che il primo capitolo potesse sbarcare anche sulla console concorrente.

Anche Phil Spencer si era espresso sull’ipotesi di un Ryse 2, evidenziando come inizialmente era stato recepito negativamente ma che, col passare dei mesi, il titolo stava venendo visto con occhi nuovi.

Sono invece anni che i fan chiedono a Microsoft di finanziarne un sequel, dunque questa notizia, nel caso venisse ovviamente confermata, renderebbe diverse persone molto felici.