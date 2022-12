Risparmia il 15% sull’acquisto dei migliori prodotti Xiaomi con questo coupon

Il noto portale e-commerce eBay ha lanciato una promozione imperdibile che vi permetterà di acquistare smartphone, smart TV, notebook e tanti altri prodotti a marchio Xiaomi usufruendo di un ulteriore sconto (oltre a quello solitamente applicato) pari al 15%, sino a un massimo di 50€.

Per sfruttare questa ottima offerta non dovrete fare altro che seguire queste istruzioni:

Codice: XIAOMIDAYSDIC22

Valore Coupon: 15%

Numero max di utilizzi per utente: 1

Sconto max totale ottenibile per utente: 50€

Inizio: 12 dicembre 2022 ore 9:00

Fine: 25 dicembre 2022 ore 23:59

Come riscattare il buono sconto:

Aggiungi nel carrello uno o più prodotti di categorie idonee.

Prima di effettuare il pagamento, inserisci il codice coupon nel campo dedicato e ottieni lo sconto.

Paga con PayPal o Carta di Credito o Debito.

Usa il coupon in queste categorie di prodotti

Si tratta dell’occasione perfetta per acquistare il regalo perfetto per voi stesso o i vostri amici e parenti in vista delle festività natalizie. Il catalogo di eBay è davvero vastissimo e avete semplicemente l’imbarazzo della scelta. Applicando il codice XIAOMIDAYSDIC22 in fase di checkout, utilizzabile solo una volta, potete usufruire di un ulteriore sconto del 15%. Ricordiamo che l’iniziativa sarà valida fino al prossimo 25 dicembre e, per facilitarvi la scelta, di seguito vi abbiamo riportato il link diretto in calce.

Ad esempio, potete portarvi a casa la smartphone Xiaomi Redmi Note 11 al prezzo scontato di soli 160,65€, applicando il coupon XIAOMIDAYSDIC22. Lo smartphone Xiaomi Redmi Note 11 è animato dal SoC Qualcomm Snapdragon 680, accompagnato da 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna. Il dispositivo permette di scattare fotografie di qualità eccezionale grazie alla fotocamera principale da 50 MP in grado di catturare ogni minimo dettaglio anche in condizioni di scarsa luminosità.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.