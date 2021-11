Risparmia fino al 40% sui dispositivi Amazon con Alexa!

Il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato un’incredibile promozione che vi permette di risparmiare sino al 40% sui dispositivi dell’azienda se effettuerete l’ordine con Alexa.

Ad esempio, potrete avere lo smart speaker Echo Dot di quarta generazione a soli 29,99€ invece di 59,99€, la Fire TV Stick a soli 22,99€ invece di 39,99€ o la Fire TV Stick 4K a soli 33,99€ rispetto agli usuali 59,99€. Per usufruire di questa occasione, vi basterà dire “Alexa, ordina una Fire TV Stick” (ad esempio) anche dall’app Alexa del vostro smartphone.

Vi suggeriamo di approfittare del Black Friday per sottoscrivere, qualora ancora non ne disponiate, un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire di spedizioni rapide e gratuite, qualora ovviamente gli articoli acquistati siano predisposti al servizio. In questo modo vi basterà giusto una manciata di acquisti per azzerare i costi di abbonamento, senza contare che grazie ad Amazon Prime potrete poi usufruire di molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video!

Condizioni Generali

Le offerte promozionali Alexa (le “Offerte”) sono valide dalle ore 08:00 CET del 16 Novembre 2021 alle ore 08:59 CET del 18 Novembre 2021 solo in relazione all’acquisto, su Amazon.it, dei prodotti inclusi nella selezione di cui alla presente pagina, venduti e spediti da Amazon. Si applicano i termini e condizioni di seguito indicati.

Le offerte si applicano solo agli acquisti effettuati utilizzando la modalità di acquisto vocale di Alexa con dispositivi Amazon Echo, Echo Dot, Echo Input, Echo Plus, Echo Show, Echo Show 5, Echo Studio o Echo Spot o sull’App Alexa. Le Offerte non sono disponibili in caso di utilizzo di Alexa dall’App Alexa.

Alexa potrà aggiungere il prodotto al tuo carrello Amazon o potrà chiederti di completare l’acquisto utilizzando il servizio vocale Alexa. L’acquisto deve essere completato entro le ore 08:59 CET del 18. Novembre 2021.

Ciascun prodotto incluso nelle Offerte è limitato ad un solo acquisto per cliente e dispositivo.

Per acquistare i prodotti inclusi nelle Offerte, ciascun prodotto deve essere aggiunto al carrello ed acquistato singolarmente. L’Offerta non può essere trasferita a terzi o convertita in denaro e non è cumulabile con altre offerte in corso.

Lo sconto viene automaticamente applicato in fase di completamento dell’ordine.

Si applicano eventuali costi di spedizione previsti per le opzioni di consegna non incluse nell’abbonamento Amazon Prime.

In caso di reso di qualsiasi prodotto relativo alla presente Offerta, il rimborso sarà pari all’importo pagato per il prodotto, in conformità a quanto previsto dalle politiche di reso applicabili.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Le migliori offerte dell’Early Black Friday Amazon

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon