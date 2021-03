Ring Fit Adventure torna in sconto su Amazon!

L’esigenza di muoversi anche all’interno delle mura domestiche è cresciuta esponenzialmente a causa della pandemia di COVID-19 attualmente in corso e che, purtroppo, in questo periodo è tornata a condizionare pesantemente la nostra vita quotidiana. Un accessorio particolarmente richiesto a livello mondiale proprio per tenersi in forma è stato Ring Fit Adventure per Nintendo Switch, che oggi viene proposto a prezzo scontato dopo tanto tempo su Amazon, permettendovi di risparmiare diversi euro sul suo acquisto.

Il titolo per Nintendo Switch consente di tenersi in forma grazie allo speciale strumento ad anello incluso nella confezione, una modalità storia con cui sudare divertendosi e programmi di allenamento specifici suddivisi per parte del corpo. In Ring Fit Adventure, gli utenti possono esplorare un mondo di fantasia con nemici da affrontare eseguendo squat, addominali e altri esercizi utili ad eliminarli – e tenersi in forma facendolo.

Il Ring-Con è l’innovativo strumento, dotato di fascia per tenerlo legato alla gamba durante gli esercizi, che rileva e misura i movimenti del corpo provvedendo a trasformarli in azioni nel gioco. Con la modalità Esercizi è possibile giocare ignorando la storia ma compiendo individualmente determinate attività fisiche, con l’opportunità di preparare una vera e propria scheda, come in palestra, nella modalità Serie che consente di avere tutti gli esercizi già pronti per la fruizione quotidiana.

In definitiva, se stavate cercando uno strumento per tenervi in forma e aggirare i rischi della vita sedentaria, Ring Fit Adventure ad un prezzo scontato su Amazon potrebbe essere la scelta più adatta a voi per unire l’utile al dilettevole. Solitamente Ring Fit Adventure viene proposto a 79,99€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 69€, risparmiando 10€ sul costo di listino abituale. Nel caso foste interessati, potete procedere all’acquisto direttamente dal link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

» Clicca qui per acquistare Ring Fit Adventure a prezzo scontato «

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon