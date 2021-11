Resident Evil Village per PS5 a meno di 28 euro su Amazon!

Anche oggi, giovedì 18 novembre 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Vi suggeriamo di approfittare del Black Friday per sottoscrivere, qualora ancora non ne disponiate, un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire non solo di spedizioni rapide e gratuite, qualora ovviamente gli articoli acquistati siano predisposti al servizio. In questo modo vi basterà giusto una manciata di acquisti per azzerare i costi di abbonamento, senza contare che grazie ad Amazon Prime potrete poi usufruire di molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video!

Tra i vari prodotti che trovate oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il videogioco Resident Evil Village in versione PS5, che attualmente viene proposto a soli 27,98€, rispetto gli usuali 69,99€ di listino, con uno sconto del 60% e per un risparmio reale di oltre 42€.

Ambientato alcuni anni dopo gli eventi raccontati in Resident Evil 7, Resident Evil Village pone i giocatori nuovamente nei panni di Ethan Winters, il quale si troverà all’interno di un misterioso villaggio popolato da creature mostruose che cercheranno di ostacolarlo per salvare sua figlia.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 9,0, abbiamo affermato che «Resident Evil Village spazza via i dubbi sulla trama e sulla presunta inadeguatezza di certe figure orrorifiche, facendo un attento e convincente lavoro sulla narrazione, che rivela clamorosi dettagli sul passato e apre la strada a un futuro di grandiose prospettive.»

Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare un ottimo titolo horror risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto! Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Le migliori offerte dell’Early Black Friday Amazon

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon