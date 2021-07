Resident Evil Village, FIFA 21 e altri giochi PS4 a prezzi imperdibili tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate ai giochi PS4.

Tra le variegate offerte presenti oggi su eBay, vi segnaliamo in particolar modo Resident Evil Village, proposto a soli 49,90€, rispetto ai 69,90€ usuali di listino, per un risparmio reale di 20€.

Resident Evil Village è ultimo capitolo della celeberrima serie horror Capcom ambientato in un misterioso villaggio. Come abbiamo affermato nella nostra recensione, «Resident Evil Village spazza via i dubbi sulla trama e sulla presunta inadeguatezza di certe figure orrorifiche, facendo un attento e convincente lavoro sulla narrazione, che rivela clamorosi dettagli sul passato e apre la strada a un futuro di grandiose prospettive. La riuscita formula di gioco è la perfetta commistione tra Resident Evil 7 e l’ultimo cult firmato Mikami, e sebbene si avverta in modo evidente quanto l’enorme potenziale non sia stato pienamente sfruttato, Village è il meglio che si potesse chiedere da un capitolo cross-gen che ha avuto la forza di presentarsi come un classico moderno e al contempo come uno dei capitoli più riusciti della serie».

Piuttosto interessante anche FIFA 21, che attualmente potete portarvi a casa a soli 27,50€, rispetto agli usuali 59,99€. FIFA 21 offre un ritmo più veloce rispetto a FIFA 20, comportando un ritorno massiccio dell’effetto flipper, per cui il giocatore si ritrova praticamente senza soluzione di continuità ad essere sempre in attacco o in una difesa disperata.

In FIFA 21 è stata implementata un’intelligenza artificiale potenziata grazie all’applicazione, opzionale, della modalità Competitiva, in cui può replicare il comportamento dei migliori pro player di FIFA.

Offerte del giorno eBay: sconti su giochi PS4

Offerte ancora disponibili