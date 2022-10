Resident Evil, il «remake del remake» del primo capitolo è giocabile, gratis

La saga di Resident Evil non ha certo bisogno di presentazioni, sebbene il primo capitolo uscito alla fine del secolo scorso abbia un posto speciale nel cuore dei fan.

Grazie anche a Resident Evil Village, che tornerà presto in una Gold Edition (che potete prenotare al prezzo minimo garantito su Amazon), il franchise horror di Capcom sta vivendo una seconda giovinezza.

Vero anche che il capitolo originale è spesso al centro di remake amatoriali realmente sorprendenti, tra cui uno in arrivo nei prossimi mesi.

Difatti, tra un fan remake di Resident Evil 9 e l’altro, una demo del rifacimento del remake Resident Evil classico (o meglio, il remake del remake) è disponibile per il download.

Come riportato anche da PC Games N, il remake del primo Resident Evil uscito in origine per console Nintendo GameCube è stato a sua volta rifatto dai fan.

Creato da un team di sviluppatori indipendenti, Resident Evil Remake Remake – o Resident Evil Fan Remake, come viene chiamato dal team – utilizza il motore e le risorse dei remake di Resident Evil 2 e Resident Evil 3 per creare una nuova versione del primo RE, ispirandosi sia all’originale del 1996 che alla versione riveduta e corretta del 2002.

Caratterizzato da sparatorie in terza persona, enigmi e il ritorno delle armi di difesa del primo remake, questo nuovo rifacimento amplia anche le meccaniche offrendo la possibilità di esplorare un edificio RPD, prima che Jill, Chris e il resto della squadra STARS Alpha partano per il fatidico viaggio verso le Arklay Mountains.

Il gioco completo sarà disponibile gratuitamente nelle prossime settimane mentre una nuova demo, che segue Jill verso Villa Spencer fino all’incontro con il primo zombie, è già disponibile a questo indirizzo.

Parlando di rifacimenti, questa volta ufficiali, Resident Evil 4 Remake è tornato a mostrarsi in grande stile durante il recente showcase a cura del publisher giapponese Capcom.

Ma non è tutto: al momento non ci sarebbero purtroppo piani per un remake di un altro grande classico del passato, ovvero il celebre e amatissimo Resident Evil Code Veronica.