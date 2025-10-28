Avatar di Simo89 0
0
Insomma è un vero survival horror, non uno shooter coi mostri che oggi viene spacciato come "horror moderno" perfetto, lo amerò come il primo.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Web Sword #141 0
0
Questi sono Giochi che desidero così si fa e comunque bel Gioco
Questo commento è stato nascosto automaticamente.