REDMAGIC 8S Pro | Recensione - L'ideale per videogiocare?

Il mondo degli smartphone da gaming è in costante evoluzione e REDMAGIC ce lo ricorda con il suo continuo rilascio di prodotti a cadenza regolare semestrale.

Il REDMAGIC 8S Pro è l'ultima proposta e, nonostante alcune migliorie, solleva alcune domande sullo scopo della sua esistenza.

Design

Il design del REDMAGIC 8S Pro è identico a quello del suo predecessore (qui la nostra recensione), mantenendo un aspetto elegante e professionale. Il retro ha un vetro realizzato con una finitura che ricorda il metallo spazzolato e offre una presa comoda, anche se alcuni potrebbero preferire un design più ergonomico e meno squadrato.

I piccoli pannelli RGB personalizzabili aggiungono un tocco di personalità extra senza essere eccessivamente appariscenti. Nel complesso, il design è più orientato all'estetica che alla praticità, ma a noi piace davvero molto, come è piaciuto il modello precedente.

Se c'è qualcosa che REDMAGIC ha sempre dimostrato di saper fare molto bene è l'hardware: questo smartphone è bello (se vi piace il genere), ha un look davvero moderno, a tratti futuristico, ed è costruito in modo solido e con materiali di qualità. Presenti ancora una volta i tasti touch personalizzabili posizionati sul lato destro.

Schermo

Lo schermo AMOLED da 6,8" del REDMAGIC 8S Pro è identico a quello dell'8 Pro. Le cornici che lo circondano sono minime, ha una risoluzione di 1116 x 2480 pixel e una luminosità di picco pari a 1300 nit, ideale per sessioni di gioco sotto la luce solare diretta.

REDMAGIC ha puntato ad un'esperienza immersiva al 100% estendendo il display il più possibile su ogni lato e nascondendo la fotocamera frontale sotto al pannello.

Nonostante la qualità delle foto non sia delle migliori, come vedremo in seguito, REDMAGIC utilizza una tecnologia UDC che rende davvero difficile scovare la fotocamera nascosta, una tecnologia decisamente più avanzata di quella utilizzata da Samsung sui suoi Z Fold più recenti.

Nascosto sotto al display anche il lettore di impronte ottico che funziona abbastanza bene, pur non essendo tra i più veloci sul mercato.

Hardware e prestazioni

Il modello che ci è stato inviato per la recensione è dotato di 12 GB di RAM e 256 GB di memoria, più che sufficienti per gestire qualsiasi gioco. Il chipset Snapdragon 8 Gen 2 Leading Versione offre un leggero miglioramento rispetto al predecessore, ma genera un po' più di calore. In pratica si tratta della versione overcloccata del chip top di gamma di Qualcomm che fino a poco tempo fa era esclusiva di Samsung ed era conosciuta come Galaxy Edition.

Il chipset offre un leggero miglioramento rispetto al predecessore.

Il sistema dimantiene le temperature sotto controllo, consentendo di giocare intensamente senza surriscaldamento. La ventola fa bene il suo lavoro spostando l'aria calda dall'area del processore, la differenza in temperatura si sente quando non la si attiva.

Ovviamente tutti i titoli mobile girano in modo ineccepibile, ad oggi non esiste sul mercato chip più potente per smartphone che non siano iPhone. Anche l'emulazione è un piacere, con REDMAGIC 8S Pro che è in grado di reggere anche emulatori di console molto recenti senza troppa fatica.

La durata della batteria rimane buona, con solo una lieve differenza rispetto all'8 Pro. Il dispositivo è dotato di una batteria da 6.000mAh e viene fornito con un caricabatterie da 65W nella confezione.

Software

Il sistema operativo REDMAGIC 8 OS è un miglioramento notevole rispetto alla versione precedente. Sembra che REDMAGIC abbia deciso di prendere il suo vecchio OS e accantonarlo, per sfruttare quello realizzato dalla casa madre Nubia.

Il nuovo OS basato su Android 13 sembra infatti lo stesso presente sui prodotti Nubia/ZTE con solo un pizzico di modifiche a tema gaming. Ciò permette a REDMAGIC di migliorare uno dei suoi storici punti deboli.

Tuttavia, non si tratta ancora di un software al livello delle validissime offerte ROG. Sebbene i ROG Phone utilizzino una versione di Android quasi stock con delle piccole aggiunte ben mimetizzate, l'esperienza di utilizzo è ancora superiore al personalizzato e ricco sistema operativo REDMAGIC.

C'è sempre la sensazione di stare utilizzando un prodotto in lavorazione, quasi non completo lato software, nonostante tutte le app e i giochi non abbiano mai dato problemi.

La suite dedicata alla personalizzazione delle prestazioni di gioco, presente anche come overlay, è completa e facile da utilizzare. Permette non solo l'aumento delle prestazioni a discapito di un po' più di calore ma anche il risparmio energetico nei titoli meno esigenti. Si possono persino regolare le impostazioni grafiche della GPU Adreno e la resa visiva del display.

Fotocamere

Sappiamo bene come solitamente le fotocamere in uno smartphone da gaming siano un po' trascurate e REDMAGIC 8S Pro non fa eccezione: sono solo sufficienti. Il sensore Samsung GN5 da 50MP scatta foto decenti durante il giorno, ma le prestazioni peggiorano in condizioni di scarsa illuminazione.

La fotocamera frontale da 16MP offre risultati simili, con foto spesso sbiadite e sfocate. Il comparto fotografico è perfettamente sovrapponibile a quello del modello precedente senza migliorie hardware né software.

Concorrenza

Il REDMAGIC 8S Pro si trova in competizione con altri smartphone da gioco, tra cui il ROG Phone 7 di Asus. Inoltre, il predecessore dell'8S Pro, l'8 Pro, è ancora una valida alternativa, soprattutto considerando i frequenti sconti disponibili.

Al prezzo a cui viene proposto, tuttavia, è uno smartphone dal rapporto qualità prezzo fenomenale, sempre che non siate dei fotografi appassionati.