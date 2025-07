Mattel lancia la sua sfida a LEGO con Mattel Brick Shop, tre linee di modelli di auto "targate" Hot Wheels in un crescendo di:

dimensioni e scala, dall'1:32 dei più piccoli all'1:12 dei più grandi, passando per l'1:16 di quelli intermedi

numero di pezzi

difficoltà di costruzione

resa estetica e corrispondenza con le controparti reali

La recensione

La Cadillac Project GTP Hypercar di questa recensione fa parte della linea Hot Wheels Speed Series, insieme al modello della Maserati MC20 e della versione in mattoncini di una Hot Wheel Mainline, la Chevrolet Custom '68 Camaro. Come si comporterà questo modello tra le mani di un appassionato? Lo abbiamo testato per te: ecco tutto quello che c’è da sapere.

La scatola

Il set si presenta in una scatola dal design accattivante, con l’immagine della Cadillac GTP in primo piano e lo sfondo tipico delle corse endurance.

Sul retro troviamo qualche dettaglio tecnico

mentre all’interno ci aspetta una piacevole aggiunta: il modellino Hot Wheels in scala 1:64 dal quale il set deriva

Il contenuto della scatola

Aprendo la confezione troviamo:

cinque sacchetti numerati da "1" a "5"

il foglietto di adesivi per personalizzare la vettura

il manuale di istruzioni

il modellino Hot Wheels in scala 1:64 dal quale il set deriva

in scala 1:64 dal quale il set deriva un set di copricerchi aggiuntivi per una ulteriore personalizzazione (insieme agli adesivi di cui sopra) del modello

Il manuale di istruzioni è ben realizzato e alcune pagine con suggerimenti per la scelta e l'acquisto di altri set Mattel Brick Shop della stessa linea o di quelle superiori.

La costruzione

Il processo di montaggio è piuttosto lineare, ma con alcune peculiarità che lo rendono più simile al modellismo che a una classica esperienza di costruzione con mattoncini.

Innanzitutto la presenza di molti elementi prodotti appositamente per lo specifico set, come ad esempio il cockpit con le portiere apribili incluse (che si intravede nell'immagine della Busta "5" qui sotto). Il cockpit è incartato per evitare graffi. LEGO... IMPARA!

Gli elementi inclusi nella Busta "1" permettono di costruire il telaio, la parte interna dell'abitacolo (compreso lo schienale del sedile del pilota) e la prima parte della struttura intorno all'assale posteriore.

Il combinato disposto del contenuto delle Buste "2" e "3" permette di portare avanti l'assemblaggio del posteriore della vettura, di costruire la prima parte delle due fiancate e di iniziare la costruzione del muso e della sezione dell'assale anteriore.

Quanto incluso nelle Buste "4" e "5" ci porta a ultimare il modello: la sezione anteriore - muso e assale - vengono ultimate, si completano il fondo piatto e le fiancate, si assembla la capottatura del vano motore e si installano (dopo averli assemblati) il grande alettone posteriore e il particolare Aerofin trasparente come nell'auto reale. Si comppleta anche l'abitacolo, aggiungendo il volante e il pezzo particolare del Cockpit con le portiere apribili. Si montano le 4 ruote (stampate già assemblate cerchione-copertone) e il modello è completo.

Il modello completato

Una volta completato, il modello mostra linee pulite, proporzioni fedeli all’originale e un look decisamente aggressivo.

Tra le particolarità di questo nuovo set, rispetto in particolare ai precedenti set Mattel MEGA, spicca una placca in metallo, che richiama le classiche macchinine Hot Wheels e può essere eventualmente usata come portachiavi.

Gli adesivi sono opzionali e numerosi, permettendo di personalizzare l’auto anche con numeri diversi sulla scocca.

Galleria fotografica

Il modellino Hot Wheels della Cadillac Project GTP Hypercar in livrea gialla è uno di quelli inclusi nella "Main Line" normalmente in vendita.

Considerazioni finali

La Cadillac Project GTP Hypercar di Mattel Brick Shop non vuole imitare LEGO, ma punta a conquistare chi cerca un’esperienza più vicina al modellismo statico, con una forte attenzione all’estetica e alla fedeltà al modello reale.

Inoltre, a differenza dei set LEGO, i prodotti Mattel Brick Shop includono SEMPRE la controparte Hot Wheels 1:64 dalla quale derivano, il tutto per un prezzo uguale o inferiore a quello dei corrispondenti set LEGO.

Confrontando il set Mattel Brick Shop con gli analoghi (e concorrenti) set LEGO Speed Champion, abbiamo potuto osservare che:

la qualità della plastica è assolutamente al livello di quella utilizzata per la produzione dei set danesi

gli incastri e il cosiddetto clutch power ("come" i mattoncini si uniscono tra loro) sono del tutto paragonabili a quelli dei set LEGO e sono decisamente molto meglio di quelli riscontrati nei precedenti set MEGA (Block e Construx)

per quanto molti dei pezzi inclusi nel set Mattel Brick Shop trovino esatta corrispondenza con quelli che si trovano nei set LEGO, ce ne sono anche molti sia originali Mattel/MEGA che prodotti appositamente per questo specifico set

nonostante la scala praticamente identica, mentre il modello Mattel Brick Shop è dotato di portiere apribili, i modelli dei set LEGO Speed Champion sono del tutto privi di funzionalità

Confrontando il modello della Cadillac Project GTP Hypercar con quello della BMW M Hybrid V8, una vettura di pari categoria (partecipa anch'essa ai campionati WEC e IMSA) inclusa nel catalogo LEGO Speed Champion, c'è un particolare che Mattel ha riprodotto che invece LEGO ha trascurato: le aperture sopra i 4 pneumatici, che nelle moderne vetture LMP/WEC sono (parzialmente a vista). Le aperture sono presenti nel modello Mattel, mentre sono invece assenti in quello LEGO (nel quale sono state riprodotte tramite gli adesivi).

Conclusioni

Per il prezzo a cui viene venduto, il set offre un buon compromesso tra prezzo e risultato finale, soprattutto grazie alla presenza del modellino Hot Wheels incluso e dei numerosi pezzi personalizzati. Non sono dei sostituti dei corrispondenti set LEGO: è un’alternativa con un’anima tutta sua.

Proprio come per i set LEGO Speed Champions, i modelli Mattel Brick Shop Speed Series possono accontentare tutti:

gli appassionati di auto si divertiranno a costruire un modello che poi potranno esporre a casa o in ufficio

gli appassionati di mattoncini LEGO potranno trovare una più che valida alternativa ai prodotti della multinazionale danese

i collezionisti saranno più che felici di avere un modello da costruire che potrà essere esposto insieme al modello Hot Wheels originale dal quale deriva

Bonus track: l'auto reale

La Cadillac Project GTP Hypercar è la nuova auto da corsa di terza generazione che partecipa al Campionato IMSA e alla 24 Ore di Le Mans a partire dal 2023.

Un ritorno storico a Le Mans dopo 20 anni

La Cadillac Project GTP Hypercar ha debuttato nel 2023 partecipando sia all’IMSA WeatherTech SportsCar Championship che al FIA World Endurance Championship, che include la leggendaria 24 Ore di Le Mans.

Un progetto sviluppato con Dallara

La vettura è frutto di una collaborazione tra Cadillac Design, Cadillac Racing e il costruttore italiano Dallara. Il design incorpora elementi chiave del DNA Cadillac, come l’iconica illuminazione verticale e le blade aerodinamiche sospese, in un connubio di estetica e funzionalità che definisce il futuro dell’identità sportiva del brand.

Motore V8 e sistema ibrido per prestazioni di nuova generazione

Sotto il cofano della Project GTP Hypercar troviamo un motore V8 5.5L DOHC completamente nuovo, abbinato al sistema ibrido comune LMDh. Questa combinazione garantisce potenza, efficienza e prestazioni elevate, coerenti con la filosofia della gamma Cadillac V-Series, che include le berline sportive CT4-V, CT5-V e le versioni Blackwing, oltre all’imponente Escalade-V.