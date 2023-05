Farming Simulator 23 | Recensione - Braccia restituite all'agricoltura

Farming Simulator è uno di quei nomi sui quali era difficile scommettere un solo centesimo, ripensando ai primi annunci nel lontano 2008, eppure ha dimostrato sin da subito come affermarsi essendo un’idea originale e ben sviluppata, sulla quale gettare le basi per un brand capace di attirare sempre più curiosi ed appassionati.

Un caso sotto molto aspetti unico nel suo genere, capace di valorizzare nel suo piccolo il mondo dei gestionali più inclini alla simulazione vera e propria, partendo da un concept solo sulla carta noioso o troppo di nicchia: quanto può essere divertente giocare la vita di un agricoltore in virtuale? Giants Software è riuscita a rispondere a questa domanda.

Dopo numerosi capitoli usciti su svariate console e PC, abbiamo finalmente messo le mani sul nuovo Farming Simulator 23, capitolo disponibile – contro ogni aspettativa – esclusivamente su Nintendo Switch e mobile, per fare luce su tutte le sue novità.

Il titolo, ci teniamo a ribadirlo fin da queste prime righe, riesce a convincere e a mantenere lo stesso carattere delle prime edizioni, anche se non mancano i limiti e compromessi con i quali doversi scontrare per godersi appieno il suo gameplay.

Vivere nei campi

Come è facile desumere, anche per quanto riguarda Farming Simulator 23 non abbiamo alcuna storia o trama da dover seguire su schermo, e anzi basteranno pochi click per ritrovarsi subito in partita pronti a gestire la nostra piccola realtà agricola.

Avremo fiusto una manciata di opzioni per scegliere se cominciare con l'ambientazione americana dal nome Amberstone o avvicinarsi al setting europeo di Neubrunn; ci sarà anche la possibilità di dedicarsi a un tutorial che prepara i neofiti quantomeno a muovere i primi passi nel mondo di gioco e che offre qualche dritta per i momenti più delicati.

Parliamo di un mondo chiaramente poco avvezzo a chiunque non abbia mai conosciuto la vita nei campi tra agricoltura e allevamenti, ma nonostante ciò teniamo a segnalare come Farming Simulator 23 riesca, almeno inizialmente, a tendere la mano verso i novizi con un discreto tutorial e una sezione apposita nel menu da consultare in qualsiasi momento, ricca di nozioni per terminologie legate a macchinari o attività disponibili in gioco.

Nonostante un buon tutorial e tante indicazioni, serve ugualmente molta pazienza per entrare nei meccanismi di Farming Simulator 23.

Questa ovviamente non può che essere una nota positiva, anche seper riuscire ad entrare nei meccanismi del titolo di Giants Software, in un susseguirsi di routine che necessitano di un certo ordine, e una meticolosa gestione di spazi, risorse e attrezzatura per evitare un critico default finanziario della propria piccola realtà.

Farming Simulator 23 offre un quantitativo spropositato di opzioni per mandare avanti le proprie attività agricole, ma ci vorrà comunque del tempo per poter imprimere la propria impronta nel mondo di gioco, scegliendo a quali attività dedicarsi e con quali tempistiche per generare profitti e continuare ad espandersi.

Le prime ore di gioco, in sostanza, possono scoraggiare i meno temerari se non preparati ad un loop di attività di sussistenza basate su cereali e poco altro, per accumulare denaro.

A maggior ragione, avremmo preferito avere qualche opzione legata alla personalizzazione delle aree adibite alle varie attività, così come qualche funzione utile a rendere le aree uniche per ogni utente dal punto di vista estetico.

A conti fatti, invece, queste assenze rendono soprattutto le prime ore di gioco fortemente simili tra loro, enfatizzando quanto già ribadito sui primi approcci in ogni partita dell'ultimo lavoro del team svizzero.

Le ambizioni di un agricoltore

Tornando a parlare degli aspetti positivi, muovere i primi passi su Farming Simulator 23 significa dedicare anima e corpo alla coltivazione dei campi e alla loro gestione, a seconda del passare delle stagioni, per non rischiare di perdere il raccolto. Ci sono anche le possibilità concesse dall'allevamento, di cui tenere conto, con un discreto quantitativo di animali quali galline, mucche, pecore e maiali, in uno schema che riesce a generare una certa soddisfazione.

Tutto ciò per ribadire come Farming Simulator 23, in realtà, non rivoluzioni nulla di quella che è la sua coinvolgente struttura di base, posizionandosi come seguito ideale di quel capitolo uscito nel 2019 sempre su Nintendo Switch (ti consigliamo la versione Lite al miglior prezzo tramite Amazon), ma che lascia un po’ l’amaro in bocca nei confronti di tutti quelli che – arrivando dalla passata edizione su PC o console – attendevano un progetto in grado di fare effettivamente quel salto qualitativo in più.

Abbiamo un maggior numero di macchinari sempre fedelmente riproposti per attività di ogni sorta, dai classici trattori alle macchine per la raccolta di olive o barbabietole, senza dimenticare la difficile arte della silvicoltura che obbliga il giocatore a investire tantissimo su macchinari costosi e difficili da utilizzare senza la giusta calma.

Il gioco propone una certa varietà per gli allevamenti già menzionati, ma avremmo comunque preferito una maggior libertà per le varie attività da intraprendere fin da subito – anche se siamo consapevoli come queste scelte avrebbero comportato sforzi eccessivi per apportare ulteriori novità, soprattutto trattandosi di un capitolo disponibile esclusivamente per Nintendo Switch e mobile, con i limiti che ne conseguono.

Nonostante ciò, non mancano le piccole implementazioni capaci di rendere il gameplay più godibile per tutti gli appassionati, con una spiccata impronta più gestionale che fa l'occhiolino a tutti quegli utenti che vorranno tuffarsi sull’espansione delle varie catene di produzione.

Così, ecco una interfaccia di gioco più ricca e intuitiva, ma anche alcune azioni dei macchinari svolte in automatico – come la raccolta del pallet o il rilascio dei cereali raccolti nel container adibito al trasporto durante un semplice affiancamento – che provano a rendere le cose più scorrevoli.

Per quanto riguarda, invece, le due mappe introdotte in Farming Simulator 23, queste risultano abbastanza ampie e, anche se non si presentano con un colpo d’occhio così differente dalla passata edizione, dal punto di vista del puro gameplay presentano una sapiente distribuzione dei vari indicatori – il cui monitoraggio risulta necessario a seconda delle attività agricole che si vogliono svolgere nel breve o nel lungo periodo, compresi nuovi terreni da comprare e sui quali lavorare.

Considerando le varie attività da portare avanti in simultanea, è possibile utilizzare i lavoratori affidandosi a un’IA leggermente migliorata per svolgere incarichi con una certa autonomia; in pochi click, infatti, appena raggiunta l’area di attività con il giusto macchinario o dal menu apposito, è possibile lasciare in gestione numerosi compiti primari, anche se attraverso l’interfaccia di gioco risulta abbastanza macchinoso, con la crescita della propria realtà agricola.

Tecnicamente, invece, questa versione di Farming Simulator 23 non riesce certo a far gridare il miracolo, riprendendo in modo abbastanza simile quanto visto nella precedente edizione per Nintendo Switch, dove si denotano i compromessi necessari per sviluppare un progetto realizzato anche per supportare le partite su mobile.

Segnaliamo comunque in positivo qualche scorcio apprezzabile, come l’orizzonte durante l’alba e il tramonto, valorizzato con il passare delle stagioni e mirabile ogni qualvolta decideremo di allontanarci dalle varie routine per concederci qualche passeggiata.