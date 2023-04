DNF Duel: come gira su Switch il picchiaduro di Arc System Works? | Recensione

Se in linea generale il catalogo di Nintendo Switch è davvero invidiabile da qualunque altra console, sul fronte dei picchiaduro la console Nintendo può contare principalmente sul nativo Super Smash Bros. Ultimate, visto che molti dei più grandi successi di questo genere usciti negli ultimi anni non sono mai giunti sui lidi della grande N. Uno dei picchiaduro protagonisti dello scorso anno è però finalmente arrivato anche su Switch: da pochi giorni è disponibile il porting di DNF Duel, titolo sviluppato da Arc System Works in collaborazione con Eighting (creatrice di Bloody Roar, ancora con il nome di Raizing, e di molti picchiaduro su licenza tratti da anime famosi).

Avevamo già recensito la versione uscita lo scorso anno su PS5, PS4 e PC, un picchiaduro solido e ben fatto con dei sistemi unici rispetto ad altri titoli del genere e comandi estremamente semplificati. Adesso è la volta di vedere come il titolo se la cava su Nintendo Switch: Arc System Works sarà riuscita a portare una versione all’altezza di quella vista lo scorso anno?

Botte portatili

DNF Duel è un picchiaduro tratto dal longevo MMO coreano Dungeon & Fighters Online, un titolo che esiste dal 2005 e che unisce le meccaniche di un MMO con quelle di un picchiaduro a scorrimento. I personaggi selezionabili di questo fighting game rispecchiano le classi presenti nell’originale, con tanto di uguali skill e abilità speciali.

Advertisement

A livello contenutistico, la versione per Switch di DNF Duel non ha subito variazioni. Abbiamo lo Story Mode, che potrà essere finito con ogni personaggio in circa mezz’ora o poco più, il classico Arcade, Training e altre modalità tipiche come il Survival o il Free Battle, oltre, ovviamente, all’online.

Uno dei pregi di questo titolo sono i controlli semplificati, che permettono a ogni personaggio di eseguire le proprie mosse speciali con la pressione di un singolo tasto, da solo o unito a un direzionale. Questo sistema è ancor più valorizzato dai controlli di Nintendo Switch, che solitamente non è la console ideale per giocare ai picchiaduro, in quanto i Joy-Con non sono il massimo per quanto riguarda l’esecuzione, e anche il Pro Controller è di molto inferiore a pad più adatti, come quello di PlayStation.

Con DNF Duel (che potete già trovare in versione Switch su Amazon) il problema non si pone; la facilità di esecuzione delle mosse permette che queste vengano eseguite facilmente con i Joy-Con o con un qualsiasi Pro Controller, rendendo il gioco molto più accessibile anche per chi non conosce tanto il genere.

Per giocare in due in locale, però, serviranno o due coppie di Joy-Con o almeno due controller, dato che il gioco avrà bisogno di tutti i tasti disponibili dei due mini pad di Nintendo. Si potranno inoltre creare delle stanze in locale per giocare con altri giocatori dotati di Switch e di una copia del gioco, opzione ovviamente esclusiva solo della versione Nintendo.

Il gameplay del titolo, come avevamo maggiormente approfondito nella nostra precedente recensione, è molto valido e divertente. Basterà prendere confidenza con le mosse di un personaggio per riuscire a concatenare facilmente alcune combo piuttosto potenti. Questo non vuol dire che DNF Duel sia un gioco semplice, dato che (come tutti i picchiaduro di Arc System Works), ha diversi livelli di tecnicismi: la differenza è palese quando si incontra qualcuno che ha realmente imparato a fondo a gestire tutte le meccaniche del titolo. Per giocare con i propri amici o anche solo per divertirsi, però, DNF Duel resta un picchiaduro validissimo, proprio per la bassa curva di apprendimento dei comandi di base, che permette a chiunque di divertirsi con le spettacolari mosse del titolo.

I 16 personaggi presenti, poi, sono estremamente diversificati per quanto riguarda stile di combattimento e strategie in battaglia e sarà difficile non trovarne almeno uno che si adatti ai gusti di qualunque tipo di giocatore di picchiaduro. Tra zoner, combattenti dalla distanza, maestri delle prese e del corpo a corpo, non manca proprio nulla. Certo, a distanza di mesi dalla prima uscita del gioco, il bilanciamento non è ancora proprio perfetto, ma il titolo si lascia giocare comunque bene.

Come si comporta DNF Duel su Switch?

Quali sono dunque le differenze principali della versione Switch di DNF Duel con quelle uscite in precedenza? Come potete immaginare, queste stanno nel comparto tecnico. Per riuscire a far girare DNF Duel adeguatamente anche sulla console ibrida di Nintendo c’è stato bisogno di un certo ridimensionamento della qualità grafica, il tutto per riuscire a preservare i 60 FPS costanti necessari per ogni picchiaduro. I modelli dei personaggi, tanto amati per l’incredibile livello di dettaglio e per le ottime animazioni mostrate al lancio diversi mesi fa, ne hanno pagato il prezzo.

Il livello di dettaglio è infatti calato, e questo si nota soprattutto nelle arene, mentre i personaggi hanno un fastidioso effetto di sfocatura presente sui loro modelli, specialmente nei contorni, che li fanno apparire come se fossero separati dallo sfondo. Questi difetti si notano forse meno quando si gioca in modalità portatile, ma diventano evidenti quando invece si gioca con la console attaccata alla Dock Station. Un vero peccato, dato che si perde l’effetto di meraviglia provato con le versioni per console Sony e PC diversi mesi fa.

Purtroppo era impensabile avere lo stesso livello qualitativo sulla console Nintendo rispetto a una PS5 o un PC – però, dal punto di vista tecnico, questa versione è di molto inferiore anche a quella PS4. Inoltre ci sono alcuni casi in cui anche i 60 FPS non sono costanti e calano leggermente, anche se non è mai nulla di troppo problematico.

L’unica cosa positiva di questo abbassamento della qualità grafica è che il gioco ha dei caricamenti molto veloci sia nei menu che durante i combattimenti, dimostrandosi non troppo inferiore, da questo punto di vista, alle altre versioni più performanti.

L’online senza Rollback

L’ultimo punto da valutare per la versione Switch di DNF Duel è la componente online. Inspiegabilmente, questa versione del gioco non ha il Rollback Netcode invece presente sulle versioni PlayStation e PC e si affida a un classico sistema Delay Based. Ovviamente, già sappiamo quanto il servizio online di Nintendo non sia il massimo dell’affidabilità (anche se c’è da dire che ha visto diversi miglioramenti negli ultimi anni) e con questo netcode scordatevi partite esenti da lag o problemi tecnici.

Nella nostra prova abbiamo visto che, finché ci troviamo con giocatori europei, il titolo regge ancora (ma ciò dipende anche dalla vostra connessione di base), anche se non sono mancati dei piccoli rallentamenti o momenti di lag; in altri casi invece ci sono capitate partite contro giocatori più distanti in cui la lag si sentiva maggiormente.

Il titolo inoltre non supporta il cross-play, cosa piuttosto ovvia non solo per le differenze a livello tecnico, ma anche per il netcode, dunque i giocatori Switch potranno sfidarsi soltanto tra loro.

Non possiamo però dire che sia un port pessimo, dato che al netto dei problemi descritti riesce a farsi giocare più che decentemente e su una console come Switch, dove non esistono un Guilty Gear Strive, un Tekken o il futuro Street Fighter 6, DNF Duel è indubbiamente un titolo da tenere a mente, se si amano i picchiaduro e si ha magari qualche amico insieme a cui divertirsi.

Se però possedete un’altra delle console o un PC su cui il titolo è presente, risulta ovvio che il consiglio è di procurarsi questa versione, specialmente se il vostro scopo è giocare online.