Quanto guadagna Super Mario come idraulico? Qualcuno l’ha scoperto

Super Mario, l’idraulico italiano icona di Nintendo e del mondo dei videogiochi, non sarebbe un professionista troppo ricco nel mondo reale.

Magari si potrebbe riciclare come carpentiere, visto il suo lavoro all'interno di Super Mario Maker 2.

Il film gli potrebbe portare sicuramente più fortuna, ma la data di uscita del lungometraggio con protagonista Chris Pratt è stata rinviata (ma ora abbiamo quella definitiva).

E chissà che non possa arrivare ad eguagliare Geralt, che come Witcher se la cava abbastanza bene in quanto a soldi che si mette in tasca, tra una caccia e l’altra.

Perché tutta questa attenzione per i guadagni dei personaggi dei videogiochi? Perché abbiamo scoperto uno studio fatto da Solitaired, una piattaforma di gioco online, e ci sono delle considerazioni molto divertenti ed interessanti.

L’idea è stata quella di controllare i salari medi reali delle professioni svolte dagli eroi videoludici, con tutte le informazioni possibili nel mondo reale, e stilare una classifica dal più ricco al più povero.

In qualche caso, come vedrete, lo studio ha dovuto volare un po’ con la fantasia e l’associazione di idee per assegnare una professione a qualche personaggio, ma tutto funziona abbastanza bene.

Quanto sarebbe ricco Super Mario, se fosse un idraulico italiano? Stando alla stima del sito, guadagnerebbe poco più di 42mila dollari l’anno.

Davvero niente male, ma meno di quanto ci si potrebbe aspettare da un’icona come lui. Gli fanno compagnia Pac-Man e Link, tra i più poveri della classifica, che come guardia di sicurezza (visto che fa il giro dei labirinti a scacciare fantasmi) e cavaliere prenderebbero rispettivamente 20mila e 25mila dollari l’anno.

Ma chi sarebbero i personaggi dei videogiochi più ricchi?

Un trio davvero niente male sul podio, composto da: Jack il Bello (Borderlands 2) con i suoi 432mila dollari l’anno come CEO; Solid Snake con 139mila dollari come soldato delle forze speciali; Albert Wesker (Resident Evil) con uno stipendio da virologo di 117mila dollari.

Il povero Super Mario non se la passa troppo bene, anche se non può certo lamentarsi. Si potrebbe riciclare come parrucchiere, e sistemare il suo problema con i baffi.

