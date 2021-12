PSN down, problemi ai server, anche Twitch è crollato, che succede?

Sembra che PSN, Twitch, e altri siti collegati agli AWS (Amazon Web Services) siano crollati. Sono molte le segnalazioni che stanno arrivando dagli utenti di tutto il mondo.

Il primo allarme è stato lanciato poco meno di un’ora fa, quando gli utenti PlayStation non sono riusciti ad accedere con i loro account su console.

Già qualche mese fa gli utenti PSN hanno sudato freddo, perché il network era stato hackerato e successivamente furono diffusi molti dati personali.

Anche Twitch ha avuto problemi nell’ultima ora, e per un attimo ci è tornato subito in mente il tremendo attacco di qualche tempo fa che ha fatto molto discutere.

Mentre Twitch sembra essere tornato alla normalità, PSN sta avendo ancora problemi e le segnalazioni non sembrano volersi fermare.

Al momento i giocatori PlayStation continuano ad avere difficoltà ad accedere ai loro account, così come i giocatori Xbox che si ritrovano con gli stessi disservizi.

Il supporto di Twitch ha comunicato tempestivamente su Twitter di essere al lavoro per risolvere l’emergenza, che appunto sembra essere rientrata:

We are aware of several issues affecting Twitch services.

Our team is aware and hard at work fixing them – we'll continue to update you, here.

— Twitch Support (@TwitchSupport) December 15, 2021