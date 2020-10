PS5 Spider-Man Miles Morales Edition è così bella che vorrete fosse reale

PS5 sarà lanciata a novembre in un sorprendente look di colore bianco, rompendo la tradizione delle console nere che andava avanti dai tempi di PlayStation 2.

Tuttavia, specie grazie alle due paratie facilmente removibili, sono in tanto ad immaginarsi edizioni speciali della console next-gen di Sony.

Come in questo caso, dove la fantasia dei fan ha portato alla nascita di una PS5 Spider-Man Miles Morales Edition così bella che vorrete fosse reale.

La console presenta paratie di colore nero con tanto di logo rosso di Spider-Man in rilievo e una ragnatela stampata sulla scocca.

Come se non bastasse questo elaborato design, il corpo centrale non emette più una luce blu ma rossa, per riflettere il cambiamento delle ali.

Il controller DualSense è ovviamente a tema e presenta anch’esso una ragnatela stampata sulla scocca, oltre ad essere di un inedito colore bianco.

Il lavoro è stato realizzato dall’artista digitale italiano Giuseppe Spinelli in collaborazione con il sito LetsGoDigital.

Parrebbe sia davvero solo una questione di tempo prima che Sony inizi a lanciare le sue soluzioni personalizzate o magari delle vere e proprie faceplate removibili a piacimento, per cui un’edizione di una simile elaboratezza potrebbe arrivare prima ancora che ce ne accorgiamo.

In tal senso, il video teardown di PS5 in cui Sony dimostra come sia facile smontare la console potrebbe essere un indizio importante.