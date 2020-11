PS5 silenziosissima ma scalda troppo, secondo un’analisi tecnica

Una nuova analisi tecnica sottolinea che PS5 è silenziosissima ma scalda troppo in alcune sue componenti interne.

A rivelarlo è Gamers Nexus, canale YouTube molto noto in rete per le sue analisi in genere orientate al PC gaming.

I livelli di rumorosità rilevati dall’analisi sono in effetti impressionanti e rimarcano l’ottimo lavoro di Sony per risolvere uno dei problemi della passata generazione.

Ovviamente, questo al netto delle problematiche emerse nel fine settimana, con anomalie come un’etichetta rimasta impigliata in un punto dove opera la ventola a tutta velocità.

Il riscaldamento delle componenti interne potrebbe essere invece sensibilmente migliorato, visto che le memorie arrivano in alcuni casi a temperature intorno ai 90 gradi Celsius.

«La grande ventola di PS5 sembra girare ad una velocità abbastanza bassa da mantenere il target di rumorosità ed evitare le lamentele della passata generazione», spiegano i tecnici.

«Tuttavia, pensiamo che ci sia margine nel design di Sony per migliorare il comparto termico sia nelle pareti dello chassis che nell’aggressione del PWM della ventola», ovvero il meccanismo che determina quando aumentare e abbassare la velocità della ventola.

Questo genere di analisi torna indubbiamente molto utile alla casa giapponese, dal momento che i suoi ingegneri possono modificare la velocità della ventola e altri comportamenti del dispositivo con un semplice update del firmware.

In caso di grossi problemi, quindi, non c’è troppo da temere: Sony si regolerà in base ai dati ottenuti dalle console sparse per il mondo ed interverrà di conseguenza.