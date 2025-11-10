Yahoo ha annunciato una misura senza precedenti che stravolge le dinamiche delle rivendite speculative: sui suoi popolari portali Yahoo Auctions e Yahoo Flea Market, ogni nuovo videogioco non potrà essere venduto oltre il prezzo di listino per il primo mese dal lancio. Una decisione che arriva dopo anni di scalping aggressivo che ha reso praticamente impossibile per molti giocatori giapponesi mettere le mani su titoli ad alta domanda e hardware come PlayStation 5 al day one, costringendoli a pagare cifre esorbitanti o ad attendere settimane per la disponibilità normale.

La policy entrerà in vigore dal 13 novembre 2025 e si applicherà esclusivamente alla categoria videogiochi, con un cap automatico che impedirà ai venditori di listare copie nuove a prezzi gonfiati. Yahoo ha chiarito che qualsiasi inserzione che violi queste linee guida verrà rimossa immediatamente, con il rischio concreto di sospensione permanente dell'account per i recidivi. Si tratta di un'escalation significativa rispetto alle precedenti misure anti-bagarinaggio, che si limitavano a contrastare pratiche come le vendite senza inventario reale o il furto di immagini.

La mossa di Yahoo non è isolata ma si inserisce in una strategia coordinata dell'industria nipponica. A giugno 2025, in occasione del lancio di Nintendo Switch 2, la casa di Kyoto aveva già siglato partnership con Yahoo, Mercari e Rakuten Rakuma per impedire inserzioni non autorizzate della nuova console. Questo framework collaborativo permette ai marketplace di condividere informazioni sui venditori problematici e di implementare rimozioni proattive prima ancora che le inserzioni speculative diventino virali.

Nel comunicato ufficiale, Yahoo ha riconosciuto esplicitamente come gli articoli più richiesti vengano sistematicamente rivenduti a cifre significativamente superiori al prezzo consigliato dal produttore subito dopo il lancio, generando problemi sia per i consumatori che per gli sviluppatori. Il fenomeno dello scalping nel gaming giapponese ha raggiunto picchi preoccupanti negli ultimi anni, con bot automatizzati che svuotano gli stock online in pochi secondi e rivenditori che lucrano margini del 200-300% su titoli first-party Nintendo o edizioni limitate di JRPG.

L'approccio giapponese contrasta nettamente con quanto avviene in Occidente, dove marketplace come eBay o StockX continuano a permettere rivendite speculative senza particolari limitazioni, lasciando al mercato la regolamentazione dei prezzi. La differenza culturale è evidente: mentre in Giappone si privilegia un concetto di commercio equo e rispettoso verso la community, negli USA e in Europa prevale una logica di libero mercato che spesso penalizza i giocatori comuni a favore di speculatori professionisti.

Resta da vedere se questa iniziativa avrà effetto anche sulle rivendite di hardware gaming, settore dove lo scalping è ancora più aggressivo. Per ora Yahoo si concentra esclusivamente sul software, ma l'infrastruttura tecnologica e legale messa in piedi potrebbe estendersi facilmente anche a console, accessori e collector's edition.