Project Triangle Strategy, il nuovo RPG tattico con lo stile di Octopath Traveler

A sorpresa, è stato presentato Project Triangle Strategy (titolo provvisorio), un gioco di ruolo tattico che sembra un mix tra i classici Fire Emblem e Final Fantasy Tactics con lo stile di Octopath Traveler, l’acclamato RPG uscito su Switch un paio di anni fa.

Poco sotto, il lungo video che mostra il gioco di Square Enix in azione (in uscita nel 2022). La demo è disponibile da ora, a fine Nintendo Direct.

La descrizione ufficiale del gioco recita:

Prendi il controllo di un gruppo di guerrieri nei panni di Serenoa, l’erede al trono di Glenbrook, e immergiti in una storia in cui ogni tua scelta può fare la differenza. Le decisioni più importanti rafforzeranno una delle tre convinzioni, Vantaggio, Morale e Libertà, che insieme determinano la visione del mondo di Serenoa e influenzano lo svolgimento della storia. Di fronte alle scelte fondamentali, vari personaggi esprimeranno il loro voto tramite la Bilancia risolutrice. In questi frangenti, i tuoi alleati e le decisioni passate possono determinare il fato di intere nazioni e dello stesso continente di Nortelia.