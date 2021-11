Project Awakening è ancora vivo e il nuovo trailer è fotorealistico

Era il 2018 quando, fiduciosa nei suoi mezzi, Cygames annunciava Project Awakening, un gioco di ruolo e d’azione che sarebbe arrivato su PlayStation 4. Da allora, e dopo la pubblicazione di un breve video in seguito a un paio di anni di lavori, il titolo è letteralmente scomparso nel nulla.

O, almeno, era scomparso nel nulla fino a oggi, quando finalmente il team di sviluppo con sede a Osaka ha pubblicato qualche novità – insieme a un inedito trailer in-engine.

Se, prima di tutto, Project Awakening era stato immaginato come progetto per le «console high-end», appare abbastanza chiaro che oggi questa descrizione non sia più calzante per PS4, ed è molto probabile che possa venire pubblicato su PS5. Per ora, però, c’è la certezza che arriverà anche su PC – il che si lega in modo molto più credibile a quanto mostrato da questo trailer.

Il video, infatti, mostra alcuni scenari dalla vegetazione estremamente rigogliosa – e sappiamo quanto possa diventare complicato gestirne le animazioni, di solito. Abbondano anche i campi lunghi e lunghissimi, motivo per cui faticheremmo a immaginare qualcosa di simile, con questo livello di dettaglio, su una PS4 – che si è comunque difesa bene nel corso degli anni.

Purtroppo, questo nuovo trailer in-engine al momento è stato catturato e reso disponibile online (si direbbe, da una conferenza di presentazione avvenuta in Oriente) solo a una risoluzione non proprio stupefacente, quindi speriamo che quanto prima arrivi almeno un full HD da segnalarvi.

Per confronto con il nuovo video, vi proponiamo qui sotto anche quello che venne pubblicato al momento della presentazione del gioco, per apprezzare i cambiamenti e i passi in avanti in termini di fotorealismo.

Ahinoi, per il momento continuano a non esserci dettagli in merito a una realistica finestra d’uscita per il gioco.

Considerando che le ultime novità di peso prima di quelle odierne erano arrivate nel 2019 (e il primo trailer nel 2018), sarebbe almeno un passo in avanti se non dovessimo aspettare altri due anni abbondanti per avere le prossime.