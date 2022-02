Problemi per il download dell’accesso anticipato di Sifu

Sifu è a pochi giorni dalla sua uscita e molti giocatori non vedono l’ora di saziare la propria curiosità immergendosi in questo nuovo e peculiare picchiaduro.

Sviluppato da Sloclap e in uscita per PC ed esclusiva console PS4 e PS5, Sifu è un gioco che vi metterà alla prova tramite il livello di difficoltà settato su alti standard e meccaniche di progressione singolari.

Nel gioco impersoneremo un esperto di arti marziali che compie un viaggio animato da sentimenti forti e devastanti come la vendetta, e nel farlo ci imbatteremo in nemici sempre più potenti da sconfiggere per poter andare avanti.

Una delle caratteristiche principali mostrate fin dal primo reveal del gioco è quella dell’avanzamento dell’età a ogni morte. Il giocatore infatti a seguito di ogni sconfitta diventerà sempre più vecchio e sempre più rapidamente, avvicinandosi pericolosamente alla morte di vecchiaia.

In questo momento è già disponibile il preload del gioco tramite Epic Games Store e PlayStation Store, ma chi ha preordinato il gioco nella sua versione Deluxe Edition può già scaricare e giocare a 48 ore dal lancio.

Tuttavia sembra ci sia un problema riguardante proprio il download dei file di gioco per chi ha preordinato il titolo su PlayStation Store.

Ouch, that must have hurt

Early access for #SifuGame starts tomorrow at 1PM CET !

Last chance to pre-order #Sifu !

Note: We are aware that pre-loading is not yet available on the PS store – We are currently checking the issue with PlayStation. pic.twitter.com/DctEur5Zwq

— SifuGame (@SifuGame) February 5, 2022