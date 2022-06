Problemi in corso su Xbox Live, impossibile giocare e fare login

Se stavate pianificando uno splendido sabato notte in compagnia dei vostri giochi preferiti su Xbox, purtroppo qualcosa potrebbe andare storto: in questo momento, infatti, Microsoft segnala che sono in corso dei problemi tecnici su Xbox Live, che potrebbero impedire di fare login e di lanciare videogiochi e app.

Come leggiamo sull’account ufficiale di supporto:

«Siamo consapevoli che alcuni utenti potrebbero non essere in grado di fare login e di lanciare i giochi, al momento».

We’re aware that some users may not be able to sign in or launch games at the moment. Please stay tuned for updates here, or check our status page. https://t.co/0UiYHyYQBb — Xbox Support (@XboxSupport) June 11, 2022

A questo cinguettio ne hanno fatto seguito diversi altri, dove si aggiunge:

«Un certo numero di utenti non sarà in grado di fare login su Xbox Live. In aggiunta, gli utenti saranno impossibilitati dal registrare nuove console, o dal lanciare giochi o app. Per favore, rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti».

A subset of users will not be able to sign in to Xbox Live. Additionally, users will be unable to register new consoles or launch Games and Apps. Please continue to stay tuned for updates here, or check our status page. https://t.co/VFiflDajsK https://t.co/nOPxeQSqDG — Xbox Support (@XboxSupport) June 11, 2022

Effettivamente, verificando la pagina dello status dei servizi Xbox Live a questo link, al momento sono segnalate interruzioni su praticamente tutti i principali servizi da gioco.

In particolare, sono segnalati problemi legati ad Account e profilo, al Gioco nel cloud e riproduzione remota, all’uso di giochi e funzionalità gaming, e infine all’uso di app e dispositivi mobili.

In merito al cloud, Xbox scrive che «potresti avere problemi durante l’avvio dei giochi sul cloud o essere disconnesso in modo imprevisto», mentre sulla parte gaming slegata dalla riproduzione remota apprendiamo che «al momento potresti avere problemi con i giochi digitali».

In merito all’uso degli account e del vostro profilo, Microsoft aggiunge:

«Potresti avere problemi durante l’accesso al profilo Xbox, potrebbe essere scollegato durante l’accesso o avere altri problemi correlati. Le caratteristiche che richiedono l’accesso come la maggior parte dei giochi, le app e le attività social non saranno disponibili».

Rimaniamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti, nella speranza che i problemi tecnici possano essere risolti quanto prima.

A maggior ragione, considerando che tra poche ore si terrà l’atteso Xbox + Bethesda Showcase, dove il gigante Microsoft metterà in campo i suoi piani per il futuro dei videogiochi. Un futuro dove, ovviamente, è fondamentale che i suoi servizi online siano il più impeccabile possibili.