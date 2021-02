Problemi in corso su PlayStation Network, anche su PS5

Se state riscontrando degli inciampi nel tentativo di accedere a PlayStation Network, sappiate che non è una sfortuna che riguarda unicamente voi, o che non ve lo state immaginando. In questo momento, infatti, risultano da diverse ore dei rallentamenti e delle problematiche sui servizi online di casa PlayStation, che sono stati segnalati anche nella pagina dello status ufficiale.

Non ci sono inconvenienti su Now, gestione account, Video, Store e Music: in compenso, purtroppo, a essere colpiti sono i giochi e l’utilizzo dei social attraverso le vostre console: i malfunzionamenti riguardano PS5, PS4, PS3 e PS Vita, quindi si estendono all’intera famiglia di piattaforme di casa Sony.

I problemi in corso su PSN riguardano tutte le piattaforme, PS5 compresa

Secondo le indicazioni ufficiali, fino a quando il problema non rientrerà:

Potresti avere difficoltà ad avviare giochi, app o funzioni di rete. Stiamo cercando di risolvere il problema rapidamente. Grazie per la pazienza.

Al momento l’ultimo update fornito da Sony risale alle 00:33, con le problematiche che sono ancora presenti alle 14:47, orario in cui stiamo scrivendo queste righe.

Vi raccomandiamo quindi di rimanere sulle nostre pagine per tutti gli aggiornamenti su come e quando i problemi saranno risolti, in maniera tale che possiate godervi quanto prima un sereno weekend di videogiochi.