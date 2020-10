Prime Day 2020: arrivano le offerte per la domotica con lampadine, telecamere e non solo! | 13 ottobre

Le offerte dell’Amazon Prime Day impazzano e coinvolgono una selezione di tantissimi prodotti in diverse categorie. Grazie al vostro abbonamento, per pochi euro al mese (o all’anno, se preferite), potete così non solo godere di spedizioni gratis e rapide, di Amazon Prime Video e di tanti altri benefici, ma avete anche diritto ad approfittare degli sconti di questa giornata, che coinvolgono anche le apparecchiature per la domotica e l’ingegnerizzazione della vostra casa. Se volete saperne di più su Amazon Prime, vi raccomandiamo di consultare i link di seguito.

Le offerte relative alla domotica sono davvero numerose e vi permettono di interagire in modo intelligente con la vostra casa: una promozione che vi segnaliamo è quella sui pannelli colorati Nanoleaf, perfetti per personalizzare la vostra postazione da gaming rendendola molto più unica e appariscente. Questi quattro pannelli multicolore RGBW sono modulari e possono essere disposti a piacimento per formare la sagoma che preferite e che meglio si adatta alla vostra stanza. Una volta fatto, attraverso l’apposita app (disponibile sia su iOS che su Android) potete cambiare colore, luminosità ed effetti di illuminazione, divertendovi magari a farli andare a ritmo di musica. I pannelli Nanoleaf sono anche compatibili con Siri, Alexa, Google Assistant e diversi altri assistenti vocali, per cui potrete gestirli anche solo con la vostra voce. Il prezzo in promozione è pari a 69,99€ anziché i 99,99€ di listino.

Se quello che cercate è invece una soluzione per climatizzare la vostra casa, vi segnaliamo il termostato tado°: si tratta di una soluzione intelligente che vi permette di gestire in modo rapido e intuitivo, attraverso il vostro telefonino, il riscaldamento di casa. Questo dispositivo, di facile installazione (anche in autonomia) sostituisce il tradizionale termostato cablato del vostro impianto di riscaldamento, ma a sua differenza può essere controllato anche tramite smartphone e vanta un’auto-assist intelligente per mantenere la temperatura ideale e – perché no – risparmiare laddove possibile. Compatibile anche con Alexa, Apple HomeKit e Google Assistant, si può utilizzare con il 95% dei riscaldamenti centralizzati e in promozione costa solamente 109,90€, rispetto ai canonici 180,99€.

