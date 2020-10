Prime Day 2020: le offerte del 13 ottobre su notebook e componenti PC

Dopo mesi di attesa, il Prime Day è finalmente tra noi e porta con sé un gran numero di offerte imperdibili per quanto riguarda il reparto notebook e componenti PC. A partire da oggi, e sino alla chiusura della giornata del 14 ottobre, tantissimi sconti aspettano gli abbonati al servizio Amazon Prime.

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

Noi di Spaziogames abbiamo raccolto per voi le migliori offerte del Prime Day su notebook e componenti PC in questo articolo. Ad esempio, per 1.719,99€ potrete portarvi a casa il notebook da gaming MSI GP75 Leopard, una soluzione portatile di elevata qualità dotata di tutte le ultime tecnologie.

Il computer è equipaggiato con un display 17,3″ IPS a risoluzione 1080p con una frequenza di aggiornamento pari a 144Hz, ideale per i giochi più frenetici, ma potete anche creare configurazioni sino a tre monitor usando le porte HDMI e mini DisplayPort sia nei momenti di divertimento, sia nella produttività. Ad animare il notebook è un processore Intel i7-10750H di decima generazione (Comet Lake H), mentre la scheda grafica è una potente NVIDIA RTX 2060 equipaggiata con 6GB di memoria GDDR6 che consente di ottenere prestazioni grafiche elevate e poter provare i nuovi effetti ray tracing in tempo reale per vedere ombre, riflessi ed illuminazione fisicamente accurati.

Per caricamenti veloci di giochi ed applicazioni, la compagnia ha deciso di installare su MSI GP75 Leopard un SSD NVME da 1TB che garantisce prestazioni eccezionali ed è disponibile uno slot per HDD SATA 2,5″ per futuri upgrade. La scheda tecnica è completata da 16 GB di RAM DDR4-2666, espandibili sino a 64GB, ed una nutrita serie di porte per collegare qualsiasi accessorio esterno.

Di seguito trovate la nostra selezione delle offerte del 13 ottobre relative a notebook e componenti PC.

Prime Day 2020: le offerte del 13 ottobre su notebook e componenti PC

