Prezzo esagerato sulla MSI RTX 3090! Costa meno che da NVIDIA

Continuano le offerte dell'Amazon Prime Day, che propongono sconti su una moltitudine di prodotti di diverse tipologie, consentendovi non solo di divertirvi o di rinnovare la vostra casa (o il vostro guardaroba). In questo articolo di un incredibile offerta inerente a una potentissima scheda video

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

La scheda video in questione è la MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G, che viene proposta ad un prezzo addirittura inferiore rispetto alla Founders Edition di NVIDIA. Infatti, la potrete avere a soli 1.499,99€, pertanto vi consigliamo di approfittarne finché siete in tempo!

La MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G è una delle schede video più potenti attualmente in commercio e, per portarvela a casa, dovrete sborsare una cifra davvero considerevole, quindi si tratta sicuramente di un acquisto che non va fatto a cuor leggero.

Equipaggiata con la potentissima GPU GA102, accompagnata da ben 24GB di velocissima memoria GDDR6X, la MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G, grazie ai suoi 10.496 CUDA Core è in grado di garantire 35,58 TFPLOPS di potenza computazionale. Per quanto riguarda le capacità in ambito Ray Tracing, troviamo a bordo ben 82 RT Core e 328 Tensor Core. Questa potentissima scheda video è capace di eseguire titoli in maniera abbastanza fluida anche a risoluzione 8K in HDR.

La MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G può contare su un generoso dissipatore TRI FROZR 2 con ventole TORX 4.0, così da massimizzare l’efficienza e assicurare bassa rumorosità e massime prestazioni. Grazie alla modalità Zero Frozr, le ventole rimarranno ferme quando le temperature, nonché lo sforzo compiuto dalla GPU, lo consente.

Prima di lasciarvi a quella che è una delle migliori offerte di questo Prime Day 2022