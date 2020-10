Prezzi bassi e finanziamento a tazzo zero per gli extra sconti Euronics!

La catena Euronics ha lanciato un’imperdibile promozione, chiamata “gli extra sconti a tasso zero“, che consente di comprare tantissimi prodotti a prezzi eccezionali con la possibilità di pagare eventuali acquisti del valore superiore a 399€, in venti comode rate a tasso zero. Ricordiamo che la promozione è valida sino all’11 novembre.

Molte le offerte ma, tra i prodotti più interessanti, val sicuramente la pena segnalare la presenza di Fifa 21, videogioco di calcio dedicato alla stagione 2020/2021 disponibile sugli scaffali dei negozi dallo scorso 9 ottobre. L’edizione di quest’anno del leggendario titolo calcistico è commercializzata con vari bonus in formato digitale per la modalità FIFA Ultimate Team, nella quale potete costruire la vostra squadra ideale e sfidare altri giocatori in tutto il mondo.

Il ritmo più veloce rispetto a FIFA 20, oltre che tangibilmente se confrontato alla concorrenza, comporta un ritorno massiccio dell’effetto flipper, per cui il giocatore si ritrova praticamente senza soluzione di continuità ad essere sempre in attacco o in una difesa disperata. Questo è un gioco di duelli, in cui, mancando totalmente un filtro del centrocampo e ritrovandosi continuamente a produrre o subire contropiedi, l’esito di un’azione da gol viene determinato più da un uno contro uno che da uno sforzo corale.

Solitamente FIFA 21 viene offerto a 69,99€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 49,99€.

Piuttosto interessante anche iPhone 11 Pro da 64GB in colorazione grigio siderale. Il dispositivo è proposto con un Display Super Retina XDR da 5,8″ con risoluzione di 2436×1125 pixel e densità pari a 458ppi, per il massimo della nitidezza delle immagini. A proteggerlo, un vetro ultra-resistente, che si affianca al fatto che il telefono sia anche resistente alla polvere e all’acqua (fino a 30 minuti a quattro metri di profondità, con standard IP68).

Il fiore all’occhiello di iPhone 11 è però probabilmente la sua tripla fotocamera da 12MP, con ultra-grandangolo, grandangolo e teleobiettivo, ideale per qualsiasi tipologia di scatto dobbiate realizzare. Inoltre, consente di girare video in 4K fino a 60 fps, per il massimo della fluidità, e di servirvi anche della speciale e accurata modalità bokeh, per spettacolari ritratti dallo sfondo sfocato.

