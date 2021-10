Preparati al Natale con i nuovissimi calendari dell’avvento LEGO!

Mancano poco più di due mesi a Natale, ma è già ora di prepararsi alla prossima stagione natalizia! Se siete appassionati di LEGO, o volete fare un simpatico regalo a qualcuno, oggi vi segnaliamo che su Lego Store trovate già i nuovi calendari dell’avvento di LEGO Harry Potter, LEGO Star Wars, LEGO City, The Avengers LEGO Marvel e LEGO Friends che regaleranno gioia e tanto divertimento sia a grandi che piccini.

Nel calendario dell’avvento di LEGO Harry Potter dietro a ognuna delle 24 porticine si nasconderà un giocattolo o un personaggio LEGO Harry Potter sempre diverso. Il set consentirà di combinare i 24 regali per ricreare le scene dei film di Harry Potter preferite oppure inventare infiniti giochi di ruolo ed avventure. Il calendario contiene sia mini figure, tra cui Harry Potter, Hermione Granger, Draco Malfoy, Dudley Dursley e Griphook, che elementi elettrizzanti e incantevoli accessori dei film di Harry Potter.

Nel calendario dell’avvento di LEGO Star Wars, dietro ognuna delle 24 porticine troverete una minifigure LEGO, un personaggio LEGO, un veicolo costruibile, armi o accessori, tutti ispirati alla seconda stagione di Star Wars: The Mandalorian (seconda stagione). Il set include 7 minifigure/personaggi/droidi LEGO: il Mandaloriano, il Bambino (Grogu), chiamato affettuosamente Baby Yoda, entrambi in costume delle feste, oltre a uno Scout Trooper, Stormtrooper, Predone Tusken, IG-11 e il Droide inquisitore IT-O. Le altre mini-creazioni di questo calendario dell’avvento includono il Razor Crest, il TIE Fighter, la balestra lancia-neve Tusken, i bersagli di addestramento e l’hoverpram del Bambino. Il prodotto è adatto anche ai più piccoli, dato che il disegno fornito indica ai bambini i mattoncini da utilizzare per ogni mini creazione del Calendario dell’Avvento LEGO Star Wars, per guidarli e consentire loro di costruire con la stessa sicurezza di un maestro Jedi.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Calendari dell’avvento LEGO