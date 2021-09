Prenota iPhone 13 da MediaWorld e ottieni vantaggi esclusivi

Finalmente ci siamo! Nella giornata di ieri, martedì 14 settembre, Apple, dopo i consueti mesi e mesi di rumor, ha presentato ufficialmente la nuova gamma di smartphone iPhone 13, che comprende anche iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max e iPhone 13 Mini. I dispositivi, che saranno disponibili dal prossimo 24 settembre, possono già essere prenotati presso la nota catena MediaWorld, la quale ha lanciato una promozione assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Infatti, prenotando iPhone 13 dalle ore 14:00 dal 17 al 23 settembre potrete abbinare un paio di auricolari wireless Apple AirPods a soli 49€, rispetto ai 179€ usuali di listino. Ad esempio, comprando Apple iPhone 13 da 128 GB e un paio di Apple AirPods pagherete in totale soli 988€, confronto ai 1.118€ originali, per un risparmio reale di 130€, pari all’11,63%.

Inoltre, potrete usufruire di una sessione gratuita di 45 minuti con un Apple Master che vi illustrerà, a partire dal 24 settembre, tutte le caratteristiche del nuovo iPhone, tutti i servizi come iPhone Forever, come proteggere al meglio il vostro dispositivo e tanto altro ancora. In aggiunta, è possibile acquistare il nuovo iPhone 13 anche in comode rate a Tasso Zero (previa approvazione di Findomestic Banca), oltre a contare sulla consegna standard gratuita.

La gamma iPhone 13 di Apple ha veramente qualcosa per tutti, a partire dal piccolo iPhone 13 Mini fino ad arrivare al possente iPhone 13 Pro Max, i dispositivi vi garantiranno un’esecuzione fluida e veloce di tutte le applicazioni, un’elevata durata della batteria e la possibilità di scattare video e registrare filmati di elevatissima qualità.

