Prenota Horizon Forbidden West su Amazon e ottieni gratis una Gift Card PSN da 20€! Non perdere l’occasione!

Manca ormai pochissimo al debutto sul mercato di Horizon Forbidden West e vi consigliamo, se non ancora non l’aveste fatto, di effettuare il preorder il prima possibile su Amazon! Infatti, preordinando il titolo sul noto e-commerce per PS4 o PS5 riceverete via mail a partire dal Day One un codice sconto per riscattare gratuitamente una PlayStation Network Card da 20€. In pratica, oltre a portarvi a casa il secondo, splendido, capitolo della serie, avrete anche 20€ da spendere liberamente su Playstation Store.

La storia di Horizon Forbidden West vedrà la protagonista, Aloy, esplorare, come dice il nome stesso del gioco, l’”Ovest Proibito”, zona dove si trovano alcune tecnologie che sarebbero in grado di respingere una “piaga rossa” che sta “annientando la natura”. Dal punto di vista del gameplay, in Horizon Forbidden West presenterà alcune novità, come la possibilità di atterrare in planata grazie ad un inedito dispositivo olografico, ma torneranno alcuni elementi che hanno caratterizzato il primo capitolo, tra cui quello stealth.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9,1, abbiamo affermato che «la nuova avventura di Aloy riprende tutti i punti di forza del capostipite andando ad approfondire e stratificare il combat system, a trasportarci in un mondo ricco di caratterizzazioni e unicità, spostando il focus sempre più sugli scontri con le macchine e offrendo al giocatore una straordinaria abbondanza tra attività e cose da scoprire. Il risultato, che come sempre è più della somma delle parti, ci porta a un open world che si ricorda dell’importanza della traversata come parte integrante del gameplay e non come congiunzione tra i momenti significativi, che è forte di diversi momenti emozionanti e conta saggiamente sulla ricchezza di Aloy come protagonista a tutto tondo».

Ricordiamo che Horizon Forbidden West sarà lanciato il prossimo 18 febbraio 2022 per PS4 e PS5. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One.

Questo è solo uno dei numerosi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Altri articoli scontati su Amazon

Altre offerte Amazon