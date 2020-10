Praey for the Gods, il ‘figlio’ di Shadow of the Colossus, arriva su PS5 (e si mostra in video)

Lo scorso anno, No Matter Studios aveva confermato di essere ancora al lavoro su Praey for the Gods, titolo ispirato a un grande classico dell’era PlayStation 3 (arrivato poi anche su PS3 e su PS4 in un notevole remake a cura di Bluepoint Games). Stiamo parlando di Shadow of the Colossus, seconda opera di Fumito Ueda dopo ICO.

Realizzato con l’Unreal Engine 4, il titolo è stato lanciato per PC in Accesso Anticipato su Steam, con un’uscita console precedentemente prevista (ma non rispettata) entro la fine del 2019.

Ora, gli sviluppatori hanno confermato che il loro ambizioso progetto sarà disponibile nel corso del primo trimestre del 2021 su PC, PS4 e Xbox One, oltre che su PS5. Al momento, una versione Xbox Series X non sembra essere nei piani.

Poco sotto, un video gameplay che mostra il gioco in azione su PlayStation 5:

In Praey for the Gods vestiremo i panni di un’eroina solitaria inviata ai confini di un mondo ormai alla fine del suo ciclo vitale, con l’obiettivo di scoprire il mistero dietro un inverno che non finisce mai.

Arrivando lì con addosso solo i nostri abiti, dovremo sopravvivere ai colossali pericoli in cui ci imbatteremo. Per riportare l’equilibrio e reclamare la terra, sarà necessario affrontare quesiti ai quali nemmeno gli Dei conoscono risposta.

L’annuncio del gioco risale ormai al 2017 grazie ai finanziamenti su Kickstarter, con un’uscita inizialmente prevista nel 2018. I ritardi iniziali erano legati alla volontà della software house di rifinire le meccaniche del combattimento e la reattività del personaggio giocabile, così come la gestione dell’inquadratura.

Staremo a vedere se il risultato finale – anche su PS5 – sarà all’altezza del suo padre spirituale (ossia i titolo di Ueda).