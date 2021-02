Popcorn Days: scopri le offerte dedicate ai film Warner Bros!

In occasione dei Popcorn Days, Amazon ha lanciato una serie di offerte per “portare il cinema a casa vostra”. Tra queste, è stata lanciata un’iniziativa che vi permetterà di acquistare tantissimi film Warner Bros a prezzi particolarmente vantaggiosi.

Ad esempio, per soli 9,99€, rispetto ai 14,78€ di listino, potete accaparrarvi il cofanetto con la trilogia di Matrix, che vi permetterà di rivivere le avventure di Neo (l’Eletto), il quale, dopo aver scoperto di possedere incredibili capacità, di troverà, con l’aiuto di Trinity e Morpheus, a combattere le macchine e porre fine alla guerra tra Zion, l’ultima roccaforte umana sulla Terra, e le intelligenze artificiali. Continuando sul filone delle pellicole fantascientifiche, trovate anche il recente Tenet, ultimo film del noto registra Christopher Nolan, autore anche di Inception, Interstellar, Dunkirk e la trilogia del Cavaliere Oscuro, e che vede, tra i protagonisti, attori del calibro di Robert Pattinson e John David Washington. In Tenet il mondo è destinato alla distruzione, ma solo viaggiando tra due linee temporali sarà possibile evitare la tragedia.

Se, invece, preferite il genere horror, non può di certo mancare alla vostra collezione il BoxSet dedicato a Nightmare, proposto a soli 10,99€, che include l’intera serie che ha spaventato milioni di spettatori in tutto il mondo, a partire dal Nightmare – Dal profondo della notte, per terminare con Nightmare 7 – Nuovo incubo.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su film Warner Bros tra gli sconti di Amazon. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

