Poco X4 GT: 21% di sconto in offerta lancio su Amazon!

Avete bisogno di nuovo smartphone moderno e a buon prezzo? Oggi abbiamo l’offerta per voi! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon vi permette di acquistare lo smartphone Poco X4 GT a un prezzo assolutamente imperdibile!

Lo smartphone POCO X4 GT è dotato di uno splendido display LCD con un rapporto di aspetto 20,5:9 a risoluzione 2.460×1.080 pixel con una frequenza di aggiornamento di 144Hz e di campionamento touch di 270 Hz, in grado di fornire un’esperienza completamente immersiva. Il comparto fotocamere vede la presenza di un obiettivo principale da 64 MP, accompagnato da un obiettivo ultra grandangolare da 8MP, un sensore di profondità da 2MP e una fotocamera macro da 2MP, consentendovi di scattare scatti perfetti in qualsiasi circostanza.

Per quanto riguarda la dotazione tecnica, Lo smartphone POCO X4 GT è animato dal SoC MediaTeck Dimensity 8100, accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, offrendo tutto ciò che serve per eseguire le applicazioni in maniera fluida e veloce.

Lo smartphone POCO X4 GT viene fornito con una batteria ad alta densità da 5.080 mAh, che supporta la ricarica turbo da 67 W senza compromettere le dimensioni della batteria. Occorrono solo 46 minuti per caricare completamente il dispositivo e mantiene prestazioni elevate fino a due giorni.

Solitamente, lo smartphone POCO X4 GT viene proposto a 379,90€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 299,90€, con uno sconto del 21% e un risparmio reale di 80€. Si tratta di un’occasione imperdibile per portarsi a casa un ottimo smartphone risparmiando notevolmente sul suo normale prezzo di acquisto!

