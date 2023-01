PlayStation Plus, ultima occasione per riscattare i giochi gratis di dicembre

Il 2023 di PlayStation Plus sta per partire con la nuova consueta nuova offerta di giochi gratis riscattabili per tutti gli abbonati: Sony ha confermato ufficialmente la nuova line-up in arrivo domani, 3 gennaio, ossia il primo martedì del mese.

Basterà essere iscritti anche al solo PS Plus Essential (trovate le gift card dedicate su Amazon) per poter scaricare i nuovi giochi gratuiti

L’annuncio è arrivato soltanto pochi giorni fa, confermando il leak arrivato con quasi una settimana di anticipo e che vede Star Wars Jedi Fallen Order come il gioco più importante tra quelli offerti in omaggio.

Come ricordatoci anche da Push Square, sembra quindi che sono rimaste pochissime ore per riscattare i giochi gratis di PS Plus resi disponibili a dicembre.

Al momento in cui scriviamo, avete infatti meno di 24 ore per richiedere il trio di giochi PS Plus Essential di gennaio.

Ricordate che una volta aggiunti alla vostra libreria, questi titoli saranno scaricabili e giocabili per tutto il tempo in cui rimarrete membri al servizio.

Per chi non lo sapesse, la selezione di dicembre 2022 include Biomutant, Divine Knockout e Mass Effect Legendary Edition.

A partire da domani, 3 gennaio, il trio sarà sostituito da Star Wars Jedi Fallen Order, Axiom Verge 2 e Fallout 76. Chi è abbonato a PS Plus Extra o superiore potrà scaricare anche WWE 2K22 su PS4.

Restando in tema, il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium si è ufficialmente aggiornato pochi giorni fa: da questo momento è possibile accedere a ben 21 nuovi giochi gratis sul servizio in abbonamento.

Parlando invece della “concorrenza”, in attesa di scoprire quali sono tutti i giochi gratis previsti per gennaio 2023 su Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di casa Microsoft si sta purtroppo preparando a dire addio ai primi titoli dell’anno.

Ma non solo: il primo trimestre del 2023 sarà carico di tanti grandi nomi: vediamo un po’ di videogiochi in uscita che ci attendono.