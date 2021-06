PlayStation Plus e PS NOW: 25% di sconto su Amazon

In concomitanza dell’evento Days of Play, il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di acquistare abbonamenti a Playstation Plus e Playstation Now a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Ad esempio, potete mettere le mani su un abbonamento di tre mesi a Playstation Now a soli 19,99€, rispetto agli usuali 24,99€, mentre quello annuale è ottenibile sborsando solo 44,99€, in confronto ai precedenti 59,99€. In quest’ultimo caso, lo stesso prezzo è applicato anche all’abbonamento di 12 mesi a Playstation Plus.

Playstation Now vi permette di accedere ad un vasto catalogo di titoli per PS2, PS3 e PS4 giocabili sia su PS4 e PS5 che su PC e smartphone in streaming a 1080p. In pratica, avrete costantemente qualcosa con cui divertirvi ovunque vi troviate, sia in casa che all’esterno.

PlayStation Plus, invece, vi consente di portarvi a casa due giochi al mese per PS4 e uno per PS5 senza alcun costo aggiuntivo al mese. Vi basterà essere abbonati e seguirci per scoprire i due titoli mensili che sono rivelati nell’ultima settimana di ciascun mese per farli vostri tramite PlayStation Store.

Inoltre, su PS4 e PS5, PS Plus è l’unico modo che avete per giocare insieme ai vostri amici nelle modalità multiplayer online sui migliori titoli della generazione, per cui se vi interessa giocare in compagnia è proprio il caso che vi procuriate un abbonamento quanto prima.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sugli abbonamenti Playstation Plus e Playstation Now tra gli sconti di Amazon.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Il Prime Day di Amazon si terrà il 21 e 22 giugno. C’è solo un requisito per poter approfittare delle offerte dell’Amazon Prime Day, ed è avere un abbonamento ad Amazon Prime. Se non siete già iscritti a questo servizio e volete sapere tutti i vantaggi che vi offre, trovate i dettagli a questo indirizzo.

