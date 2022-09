PlayStation Network offline, ecco cosa sta succedendo [Agg.]

AGGIORNAMENTO 13.54: Il PlayStation Network e tutti i suoi servizi, incluso PS Plus e PS Store, sono tornati regolarmente operativi.

NOTIZIA ORIGINALE: Da qualche ora, risultano offline tutti i servizi legati al PlayStation Network. Al momento non sono chiare le cause dello stop, con segnalazioni anche da tutta Italia.

Ciò vale a dire che anche PlayStation Store e PlayStation Plus risultato non attivi e quindi non regolarmente funzionanti, così come non è possibile giocare online.

«Potresti avere difficoltà in fase di accesso o durante la creazione di un account per PlayStation Network. Stiamo cercando di risolvere il problema rapidamente. Grazie per la pazienza». Lo stato dei servizi è visionabile a questo indirizzo.

