Playstation 5 nuovamente in vendita oggi pomeriggio da Gamestop

Aggiornamento ore 16:42: Console terminate! Continuate a seguirci per sapere quando si terrà il prossimo Click Day!

Anche oggi, la nota catena Gamestop ha preannunciato che saranno disponibili nuove scorte della tanto desiderata console Playstation 5 in un nuovo Click Day! che segue quelli di cui vi abbiamo già avvisato prontamente nel corso delle scorse settimane.

Siamo lieti di informarvi che l’appuntamento sul sito è fissato per le 15:30 e la console sarà disponibile sia in versione Digital che Standard. Inoltre, così come nella ultime occasioni, potrete comporre il vostro bundle personalizzato con la console, aggiungendo altri quattro prodotti tra una selezione di giochi ed accessori per un totale di 519,98€ nel caso della versione Digital della console, mentre per quella Standard dovrete aggiungere cinque prodotti per un totale di 768,98€.

» Clicca qui per acquistare Playstation 5 Standard Edition «

» Clicca qui per acquistare Playstation 5 Digital Edition «

» Clicca qui per comporre il tuo bundle con Playstation 5 Digital Edition «

» Clicca qui per comporre il tuo bundle con Playstation 5 Standard Edition «

Preparatevi quindi a cliccare ed attendere pazientemente il vostro turno mettendovi in coda a partire dalle 15:30. Ovviamente, vi consigliamo, allo scopo di farvi trovare pronti, di cliccare subito sui link proposti, così da avere la pagina pronta per effettuare l’acquisto della macchina dei vostri sogni.

PlayStation 5 è stata lanciata in un modello standard e in uno solo digitale, privo di lettore Blu Ray. Al di là di questa caratteristica, le due console propongono la medesima scheda tecnica – e saranno quindi ugualmente potenti. Se volete scoprire tutte le caratteristiche della console next-gen targata Sony, potete comodamente raggiungere l’articolo che trovate a questo indirizzo, ovviamente sempre e solo sulle pagine di SpazioGames. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

N.B.: Ricordiamo che il sito sarà sommerso di richieste, quindi probabilmente saranno necessari più tentativi prima di accedere.

