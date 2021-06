PlayStation 5 Digital Edition disponibile oggi da MediaWorld

Il lancio delle console di nuova generazione è stato funestato da una scarsa presenza di scorte sul mercato, che ha reso sia Xbox Series X di Microsoft che Playstation 5 di Sony davvero introvabili. Purtroppo, la situazione è destinata a durare ancora per qualche mese ed i produttori stanno inviando quantità limitate di macchine ai negozi.

Vi segnaliamo che la nota catena MediaWorld oggi offrirà la possibilità, a partire dalle ore 15:00, di mettere le mani su una tanto agognata Playstation 5 Digital Edition. Ricordiamo che, se volete acquistare rapidamente, dovrete essere già registrati sul sito, avere una carta di credito o un account PayPal attivi e aver inserito tutti i dati correttamente.

» Clicca qui per acquistare Sony Playstation 5 Digital Edition «

In considerazione delle limitate disponibilità di Playstation 5 Digital Edition e dell’ingente richiesta della console, a maggiore tutela del Consumatore finale, MediaWorld limiterà la vendita dei prodotti a un massimo di un pezzo per cliente (da intendersi quale soggetto titolare dell’ordine di acquisto); eventuali ordini multipli di prodotti, a prescindere dalla loro quantità, verranno limitati ad un massimo di un pezzo.

PlayStation 5 è stata lanciata in un modello standard e in uno solo digitale, privo di lettore Blu Ray. Al di là di questa caratteristica, le due console propongono la medesima scheda tecnica – e saranno quindi ugualmente potenti. Ricordiamo che la variante messa in vendita oggi da MediaWorld sarà quella completamente digitale, la quale, al prezzo di soli 399,90€, vi permetterà di godere appieno della libreria di titoli di nuova generazione. Inoltre, cosa particolarmente importante, sarà acquistabile singolarmente, senza sovrapprezzo e la necessità di aggiungere ulteriori prodotti in bundle.

Se volete scoprire tutte le caratteristiche della console next-gen targata Sony, potete comodamente raggiungere l’articolo che trovate a questo indirizzo, ovviamente sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

» Clicca qui per acquistare Sony Playstation 5 Digital Edition «