Philips Hue, sconti fino al 30% per rendere la vostra casa smart su Amazon!

Stavate cercando l’occasione per rendere più smart la vostra abitazione con diverse lampadine della gamma Philips Hue? Oggi, abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità tanti prodotti Philips Hue a prezzi davvero da non lasciarsi sfuggire!

Tornando alle offerte, tra i prodotti proposti a prezzo scontato vi segnaliamo il Philips Hue White Starter Kit + 1 lampadina LED Smart, che potete portarvi a casa a soli 89,99€, rispetto agli usuali 120,92€ di listino, per un risparmio reale di quasi 31€ e uno sconto del 25%.

Lo Starter Kit Philips Hue White Starter Kit comprende tre lampadine con attacco E27 (a cui ne viene aggiunta una quarta), un Bridge Hue e un telecomando Hue Smart Button. Le lampadine sono ideali per illuminare l’ambiente: realizzate con LED a risparmio energetico, interagiscono con il Bridge in dotazione tramite Bluetooth in tempo reale. Attraverso l’apposita app sul vostro smartphone, o utilizzando uno degli assistenti vocali compatibili, come Amazon Alexa, Google Assistant e Apple Siri, potrete controllare accensione o spegnimento delle lampadine, oltre a stabilirne la luminosità o impostare determinate regole o comportamenti.

Attraverso lo Hue Bridge potrete collegare fino a 50 apparecchi, così da espandere e migliorare il vostro sistema di illuminazione gradualmente. Ricordiamo che è possibile controllare i vari dispositivi anche fuori casa direttamente dall’app. Inoltre lo Hue Smart Button, applicabile su qualunque superficie, vi permette di gestire in maniera diretta le vostre luci smart Hue.I prodotti per l’illuminazione casalinga Philips Hue vi permetteranno di rendere più “smart” la vostra casa, definendone sia colorazione e intensità che controllarli tramite app su smartphone o direttamente con la vostra voce.

