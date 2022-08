Per Stray arriva un nuovo aggiornamento che risolve diversi problemi

Sicuramente, tra i giochi con protagonisti animaletti adorabili, Stray è quello che di recente sta facendo più parlare di sé. Complice l’uscita molto recente, il gioco sviluppato da BlueTwelve Studios e pubblicato da Annapurna Interactive è incluso dal livello Extra in su del nuovo PlayStation Plus (lo trovate su Amazon) – motivo per cui molti ci si sono avvicinati anche se magari non avevano pianificato di comprarlo.

Si sono così ritrovati di fronte a un’esperienza dal gameplay sicuramente migliorabile – ne abbiamo parlato nella nostra video recensione – ma forte di interessanti messaggi, di una grande atmosfera e, ovviamente, di un protagonista felino adorabile.

Ecco che così gli sviluppatori hanno da poco pubblicato un nuovo aggiornamento per il titolo, che porta Stray alla versione 1.03 e che si occupa di risolvere diversi bug che erano stati segnalati all’interno del gioco.

Stray è disponibile su PC, PS5 e PS4

L’aggiornamento, disponibile dalle scorse ore su PC, PS4 e PS5 (thanks DualShockers), risolve alcuni problemi in cui ad esempio si poteva cadere attraverso il pavimento (ma, assicurano gli autori, sono state tenute le scorciatoie usate dagli speedrunner).

Inoltre, sono stati risolti i problemi che si generavano con alcune GPU e delle compenetrazioni che si verificavano quando il gatto saltava su alcune strutture, come i barili.

Ora il gioco non dovrebbe più bloccarsi, come ad alcuni era successo, quando si cerca di dare il trasmettitore a Seamus e sono stati anche risolti diversi problemi legati alla localizzazione – anche se, a quanto leggiamo, riguardano soprattutto la traduzione in polacco e in francese, mentre non si parla dell’italiano.

Vedremo se ci saranno ulteriori patch che faranno seguito a questa: dalle dichiarazioni degli autori, che si dicono interessati a continuare a supportare Stray, al momento si direbbe proprio di sì.

Per rimanere in casa Annapurna, vi ricordiamo che nei giorni scorsi vi abbiamo proposto il recap completo del suo Showcase, dove ha presentato i giochi in arrivo. Tra questi figurava anche Hindsight, disponibile da oggi e di cui vi abbiamo dato conto nella nostra recensione senza spoiler.