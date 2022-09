Outriders, sviluppatori abbandonati da Take-Two con un tripla A in sviluppo

I rapporti tra sviluppatori e publisher sono spesso tumultuosi, questo lo sa bene il team di Outriders che ha visto Take-Two allontanarsi dal prossimo progetto.

Dopo la debacle del titolo pubblicato con Square Enix, che potete recuperare a pochissimo prezzo su Amazon, il team di People Can Fly aveva trovato un nuovo publisher.

Non molto tempo dopo aver pubblicato Worldslayer, la prima espansione del gioco che ha tentato di risollevare le sorti del titolo.

Ma non è bastato a rendere Outriders un titolo meno fallimentare di quanto si è rivelato, visto che il report finale del progetto è stato davvero impietoso.

E il futuro di People Can Fly non sembra neanche così fulgido, perché Take-Two ha deciso di ritirarsi come publisher dal prossimo progetto.

È stato lo stesso sviluppatore a renderlo noto in un comunicato sul sito ufficiale, spiegando i dettagli di questa separazione.

Gli autori di Outriders e Bulletstorm hanno affermato di aver “ricevuto da Take-Two Interactive una lettera di intenti per rescindere l’accordo di sviluppo e pubblicazione attraverso la reciproca comprensione tra le parti“.

L’accordo riguardava Project Dagger, una nuova IP action adventure in sviluppo negli ultimi due anni presso lo studio di New York dello sviluppatore.

Stando a quanto comunicato, Take-Two non ha espresso l’intenzione di esercitare la propria opzione di riscatto dei diritti di proprietà intellettuale sul progetto che, pertanto, rimarrà in mano a People Can Fly.

Il team ora lavorerà con l’obiettivo dell’autoproduzione, come ha dichiarato Sebastian Wojciechowski, CEO di People Can Fly:

«Crediamo fermamente nel potenziale del Project Dagger e ora ci impegniamo a continuare il suo sviluppo all’interno della nostra pipeline di autopubblicazione. […] Sono consapevole che questa decisione aggiungerà investimenti su di noi, ma il self-publishing fa parte della nostra strategia. Naturalmente, non escludiamo di lavorare con un nuovo editore se ciò crea un’interessante opportunità di business.»

People Can Fly sta lavorando a ben sette progetti, che includono Project Dagger. Altri, come Gemini, sono rimasti in seno a Square Enix, mentre gli altri saranno parte del progetto di auto-pubblicazione.

A proposito di scelte recenti di Take-Two, l’azienda ha calato la scure su GTA 4 Definitive Edition, una mod molto amata dalla community.

Il tutto mentre ha subito un potente attacco hacker, subito dopo il clamoroso leak di GTA 6 di cui abbiamo parlato di recente, per i quali sono arrivati i primi arresti.