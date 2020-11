Ottieni 3 mesi di musica gratis con Amazon Music Unlimited per il Black Friday: scopri come!

Aggiornamento 3 novembre: potete ancora ottenere 3 mesi di musica gratis con Amazon Music Unlimited per un periodo di tempo estremamente limitato

Amazon Music Unlimited, il servizio musicale premium di Amazon, offre oggi e per un periodo di tempo limitato tre mesi di musica gratis. In questo articolo vi diciamo come fare per averli subito a disposizione per ascoltare i vostri brani preferiti, ma affrettatevi: l’offerta sarà valida fino alle 23:59 dell’11 gennaio 2021.

Il servizio prevede di norma l’iscrizione a pagamento, e offre accesso a oltre 60 milioni di brani e a migliaia di playlist e Stazioni curate dagli esperti, ma oggi potete metterci sopra le mani senza alcun costo e beneficiare degli stessi comfort per ben tre mesi.

Con Amazon Music Unlimited avete accesso illimitato ai vostri brani preferiti, con la possibilità di creare playlist e avere sempre salvati i pezzi che vi piacciono di più così da evitare di doverli cercare continuamente ad ogni ingresso nell’app.

Potete ascoltare le canzoni in streaming sempre senza pubblicità, e questo vuol dire addio interruzioni nel mezzo della vostra playlist. In aggiunta, il servizio vi consente di ascoltare i brani anche offline con skip illimitati grazie alla funzionalità del download.

Inoltre, Amazon Music Unlimited è compatibile con Alexa, il che vuol dire che potrete ascoltare musica senza mani nell’app mobile di Amazon Music: niente ricerche o navigazione, basta chiedere e Alexa selezionerà la canzone che desiderate al volo.

Il servizio è normalmente disponibile al prezzo di 9,99€ al mese ma, grazie a questa speciale promozione, potete ottenere tre mesi senza alcun costo e senza alcun vincolo: potrete disattivare il rinnovo automatico in qualunque momento.

Ricordiamo che l’offerta è riservata agli utenti che non si sono mai iscritti ad Amazon Music Unlimited e non hanno mai beneficiato del periodo di prova di 30 giorni. Terminato il periodo dell’Offerta promozionale, l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited proseguirà automaticamente al costo di 9,99€ al mese ma potrà essere disabilitata subito dopo la sottoscrizione della prova dal proprio account Amazon.

» Clicca qui per ottenere 3 mesi di musica gratis con Amazon Prime Music Unlimited «

