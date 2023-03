Ora potete provare gratis uno dei migliori giochi su Switch

Uno dei migliori giochi disponibili su Nintendo Switch ha deciso di provare a raggiungere più giocatori, in futuro: stiamo parlando dell’apprezzato Mario + Rabbids: Sparks of Hope, che proprio oggi ha visto Ubisoft confermare il lancio di una demo gratis, che potete scaricare su Nintendo eShop.

Lanciato lo scorso autunno, il videogioco a opera della nostrana Ubisoft Milan nasce dall’esilarante incontro tra il mondo di Mario e quello dei Rabbids, che danno vita a un’avventura con gameplay strategico capace di ampliare ulteriormente quanto di buono fatto dall’ottimo Kingdom Battle.

Il gioco, premiato anche ai The Game Awards e disponibile in sconto su Amazon, non ha probabilmente avuto la risposta sperata dal mercato, ma la demo dovrebbe consentire a nuovi curiosi di avvicinarsi per scoprirne il gameplay e capire se possa essere o meno nelle loro corde.

La demo permette di giocare l’intero prologo e parte del primo pianeta, facendovi divertire per più o meno un paio d’ore.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope, arriva il primo DLC

Il lancio odierno non è però casuale: oggi è anche il giorno in cui è stato reso disponibile il DLC The Tower of Doooom, che dovrebbe essersi già sbloccato per i possessori del Season Pass.

All’interno di questo DLC, sarà possibile seguire i protagonisti mentre se la vedono con la torre di Madame Bwahstrella: saranno quindi proposte delle sfide in battaglie generate proceduralmente, in un’espansione che non fa mistero di essere incentrata interamente sui combattimenti.

In precedenza, comunque, Ubisoft aveva già confermato di avere piani anche per altri due DLC, in arrivo entro il 2023 per i possessori del Season Pass. Uno dei due è particolarmente atteso, perché vedrà il ritorno sulle scene di nientemeno che Rayman, amato personaggio del publisher francese, pronto a unirsi alle assurde scorribande di Mario + Rabbids.

Nella recensione di Sparks of Hope, il nostro senior Gianluca Arena ha premiato il lavoro svolto dagli sviluppatori, sottolineando che «questa IP è una delle migliori sfornate da Ubisoft nell’ultimo decennio».