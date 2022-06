Oppo Week Amazon: sconti sino al 50% su smartphone, smartwatch e smartband

Anche oggi, lunedì 27 giugno 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, ci sono quelle relative agli smartphone, smartwatch e smartband Oppo, tra cui gli auricolari Oppo Enco Free 2, che attualmente potete portarvi a casa a soli 69,90€, rispetto agli usuali 129,90€ di listino, con uno sconto del 46% e un risparmio reale di quasi 60€.

Gli auricolari OPPO Enco Free 2 dispongono di un nuovo chip a tre core in grado di elaborare in modo superlativo la cancellazione del rumore per consentirvi di gustare al meglio la vostra musica preferita. Inoltre, è possibile sfruttare la modalità Transparency per riuscire ad ascoltare i rumori circostanti, come ad esempio la voce di una persona con la quale state parlando, senza la necessità di rimuovere gli auricolari.

Gli auricolari OPPO Enco Free 2, realizzati con collaborazione con il brand danese Hifi Dynaudio, presentano un design a doppio driver coassiale, tipicamente impiegato solo nei dispositivi audio di fascia alta.

Gli auricolari OPPO Enco Free 2 sono perfetti anche per il gaming, grazie alla loro bassa latenza che permette di non riscontrare sensibili ritardi con le scene mostrate. Il comfort degli auricolari OPPO Enco Free 2 è assicurato dal peso di soli 4,4 grammi con inserti in silicone con vari livelli di grandezza per adattarli alle dimensioni di qualsiasi orecchio.

Si tratta di un’occasione imperdibile per portarsi a casa degli ottimi prodotti a marchio Oppo risparmiando notevolmente sul loro normale prezzo di acquisto! Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.