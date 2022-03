OnePlus Buds Z2, auricolari wireless di qualità con uno sconto del 30% su Amazon!

State cercando un buon paio di auricolari true wireless per ascoltare la vostra musica preferita in casa o mentre siete in giro, nonché effettuare chiamate senza l’uso delle mani? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di acquistare gli auricolari OnePlus Buds Z2 a un prezzo assolutamente imperdibile!

Gli auricolari OnePlus Buds Z2 offrono un’elevata qualità di ascolto grazie ai loro driver dinamici da 11 mm con supporto alla tecnologia Dolby Atmos per un vero e proprio audio spaziale in tre diverse modalità: film cinematografico, musica immersiva e mobile gaming.

Gli auricolari OnePlus Buds Z2 assicurano chiamate nitide con i vostri interlocutori, in virtù dell’impiego di tre microfono ENC in grado di ridurre il rumore del vento causato dall’attrito dell’aria, mentre il Beamforming elimina il rumore circostante.

Gli auricolari OnePlus Buds Z2 sono in grado di accompagnarvi anche per intere giornate. Gli auricolari offrono sino a 5 ore di ascolto, in grado di arrivare sino a 38 ore con la custodia di ricarica. Basta riporre i Buds nella custodia per dieci minuti per avere ulteriori due ore di ascolto.

Solitamente gli auricolari OnePlus Buds Z2 vengono proposti a 99€, ma oggi portarveli a casa a soli 69,30€, per un risparmio reale di quasi 30€. Si tratta di un’occasione imperdibile per ottenere degli ottimi auricolari true wireless risparmiando notevolmente sul loro prezzo di acquisto!

