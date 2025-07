Su Amazon trovate in offerta la smart TV LG OLED55B46LA a soli 777,00€ invece di 849,00€, con uno sconto del 15% grazie al Prime Day.

Offerta riservata solo agli abbonati Amazon Prime

LG OLED55B46LA, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa smart TV LG OLED da 55 pollici rappresenta una scelta eccellente per chi desidera un televisore all'avanguardia, capace di offrire una qualità visiva e sonora senza compromessi. Grazie al processore α8 con AI, la TV è in grado di ottimizzare in tempo reale immagini e suoni, adattandoli perfettamente a ciò che state guardando. La tecnologia OLED con pixel auto-illuminanti assicura colori straordinariamente vividi, neri assoluti e un contrasto nettamente superiore rispetto ai pannelli tradizionali.

L'integrazione di Dolby Vision e Dolby Atmos porta l'esperienza cinematografica direttamente nel vostro salotto, con immagini più dettagliate e un audio immersivo di altissima qualità. Il sistema operativo webOS 24 con ThinQ AI vi permette di accedere rapidamente a tutte le principali piattaforme di streaming, tra cui Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video, mentre il pratico telecomando puntatore rende la navigazione ancora più intuitiva.

Pensata anche per i gamer più esigenti, questa TV supporta il gaming in 4K a 120fps grazie alle sue 4 porte HDMI 2.1 compatibili con VRR, G-Sync e FreeSync, garantendo così un gameplay fluido e reattivo, con un input lag ridottissimo.

Attualmente disponibile a soli 729€ in occasione del Prime Day, LG OLED55B46LA si conferma un acquisto eccellente per chi desidera una Smart TV di nuova generazione, capace di coniugare prestazioni elevate, funzionalità smart avanzate e una straordinaria esperienza di gioco. Un'occasione che, a nostro avviso, merita di essere colta senza esitazioni.

Vedi offerta su Amazon