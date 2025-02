Nintendo Switch a SOLI 188,91€?! Mai visto un prezzo così!

Se state cercando una Nintendo Switch a un prezzo imbattibile, questa offerta è imperdibile: su eBay potete acquistarla a soli 188,91€ grazie al codice sconto REFURBWEEK25. Un’occasione perfetta per chi vuole entrare nel mondo Nintendo senza spendere troppo.

Nintendo Switch è una console unica nel suo genere, capace di adattarsi a ogni stile di gioco. Grazie alla sua natura ibrida, potete utilizzarla sia collegata alla TV che in modalità portatile, passando facilmente da una configurazione all’altra. La modalità da tavolo vi permette di condividere il divertimento ovunque, semplicemente utilizzando il supporto integrato e dividendo i Joy-Con con un amico. Se invece preferite giocare comodamente sul televisore, basta inserire la console nella sua base per godervi un’esperienza in alta definizione.

I Joy-Con, i controller distintivi di Nintendo Switch, offrono un gameplay versatile e innovativo. Possono essere usati separatamente o uniti nell’impugnatura per trasformarsi in un controller tradizionale. Inoltre, la funzione HD Rumble fornisce un feedback tattile realistico, simulando ad esempio la sensazione di cubetti di ghiaccio che si muovono all’interno di un bicchiere. La telecamera IR di movimento del Joy-Con destro aggiunge un ulteriore livello di interattività, riconoscendo gesti e forme per esperienze di gioco più coinvolgenti.

Con Nintendo Switch, il multiplayer è al centro dell’esperienza. Potete collegare fino a otto console per giocare in locale oppure sfidare amici online grazie al servizio Nintendo Switch Online. Questa promozione su eBay è un’opportunità perfetta per portarsi a casa una delle console più amate degli ultimi anni a un prezzo eccezionale. Non lasciatevela scappare!

